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  4. Arkadaşının ardından kendisi de sırra kadem bastı! Müge Anlı aniden ortadan kaybolan arkadaşların peşine düştü...

Arkadaşının ardından kendisi de sırra kadem bastı! Müge Anlı aniden ortadan kaybolan arkadaşların peşine düştü...

19.05.2022 12:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müge Anlı'da birkaç gündür şüpheli bir şekilde Sakarya'da ortadan kaybolan Savaş Aydoğan ve Cem Tuna olayı üzerinde duruluyor. Polis ekipleri tarafından da aranan Aydoğan ve Tuna'nın aileleri Müge Anlı'ya başvurarak olayın aydınlatılmasını istediler. İşte Savaş Aydoğan ve Cem Tuna olayına dair detaylar!

Arkadaşının ardından kendisi de sırra kadem bastı! Müge Anlı aniden ortadan kaybolan arkadaşların peşine düştü...

Ekranların sevilen programı Müge Anlı bir kayıp vakası ile daha gündeme geldi. Kocaali'de yaşayan ve yaklaşık 20 gün önce ortalardan kaybolan Savaş Aydoğan ile ifadesi alındıktan sonra kayıplara karışan arkadaşı Cem Tuna'yı bulmak için polis ekipleri ve Müge Anlı harekete geçti. Peki Savaş Aydoğan ve Cem Tuna'nın başına ne geldi? İşte detaylar...

KAYIPLARA KARIŞTILAR

Kocaali'de yaşayan ve yaklaşık 20 gün önce ortalardan kaybolan Savaş Aydoğan ile ifadesi alındıktan sonra kayıplara karışan arkadaşı Cem Tuna'yı bulmak için polis ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Olay, yaklaşık 20 gün önce Kocaali'de meydana geldi. Kocaali'de kadın kuaförlüğü yapan 42 yaşındaki Savaş Aydoğan'ın aracının iki gün boyunca evinin önünde durduğunu fark eden ev sahibi emekli polis memuru Cemal Tuna, Aydoğan'ı merak edip birlikte yaşadığı kız arkadaşı Merve H.'ye nerede olduğunu sordu. Merve H.'nin "Sivas'a baba evini tadilat yaptırmaya" gitti sözlerine inanmayan Cemal Tuna; Merve H., oğlu Cem Tuna ile Sakarya'ya çağırdığı Savaş Aydoğan'ın ailesini karakola ifade vermeye götürdü.

Arkadaşının ardından kendisi de sırra kadem bastı! Müge Anlı aniden ortadan kaybolan arkadaşların peşine düştü...

İFADESİNİ VERDİKTEN SONRA ORTADAN KAYBOLDU

Emekli polis memuru ev sahibi Tuna'nın şüphesi üzerine ve Aydoğan'ın annesinin şikayeti üzerine Merve H. ve aynı zamanda Savaş Aydoğan'la arkadaş olan ev sahibinin oğlu Cem Tuna'nın ifadeleri alındı. İfadelerin alınmasının ardından Cem Tuna da ortadan kayboldu. Sakarya Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri de kayıp olan Savaş Aydoğan'ı ve ifadesinin ardından kayıplara karışan arkadaşı Cem Tuna'yı arıyor. Cem Tuna'nın ifade verdikten sonra kayıplara karışması kafaları karıştıran durum oldu.

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