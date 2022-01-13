Arkadaşının boğazını keserek yaralayan sanığın davası görüldü

Başkentte ormanlık alana birlikte gittiği arkadaşı Hasan K'yi boğazından yaralayan Kadir Ç'nin, "canavarca hisle kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması talebiyle açılan dava görüldü.

Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Kadir Ç. ile avukatı katıldı, müşteki Hasan K. ise gelmedi.

Mahkeme Başkanı Muhammet Karaca, suçlamaları hatırlattıktan sonra savunma yapması için sanığa söz verdi.

Sanık Kadir Ç, olaydan bir gün önce Hasan K. ile aynı evde kaldıklarını, bu süre zarfından aralarında herhangi bir tartışma çıkmadığını söyledi.

Olay günü araçla gittikleri ormanlık alanda alkol aldıklarını, ilerleyen saatlerde Hasan K'den, daha önce borç verdiği 1000 lirayı istediğini iddia eden Kadir Ç, arkadaşının kendisine küfür ettiğini, ardından bıçak çektiğini öne sürdü.

Bunun üzerine araçtan aldığı bıçakla karşılık verdiği arkadaşını boğazından yaraladığını anlatan Kadir Ç, öldürme kastının olmadığını, amacının kendisini korumak olduğunu savundu.

Hasan K'yi hastaneye götürmek istediğini, ancak müştekinin kaçarak olay yerinden uzaklaştığını iddia eden Kadir Ç, telefonun şarjı olmadığı için sağlık ekiplerine haber veremediğini ileri sürdü.

Olay yerinden ayrıldığını ve sonrasında polislerce yakalandığını belirten Kadir Ç, kendi rızasıyla suç aleti olan bıçağı ekiplere teslim ettiğini kaydetti.

İddianamede yer verildiği gibi Hasan K'ye yönelik eylemi öncesinde planlamadığını aktaran Kadir Ç, tutuksuz yargılanmayı talep etti.

Sanık avukatının savunmasının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için davayı erteledi.

