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Arkadaşının cenazesinde fenalaştı, hastanede öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2019 19:39 | Son Güncelleme

 BURSA'nın İnegöl ilçesinde, arkadaşının cenazesinde rahatsızlanan Dursun Demirhan (63), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Arkadaşının cenazesinde fenalaştı, hastanede öldü

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde, arkadaşının cenazesinde rahatsızlanan Dursun Demirhan (63), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Olay, ilçeye bağlı kırsal Muratbey Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaşı Ramiz Acar'ın cenazesine katılan Dursun Demirhan, namazın ardından fenalaşarak yere yığıldı. Demirhan, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Demirhan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Demirhan'ın ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

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Arkadaşının cenazesinde fenalaştı, hastanede öldüArkadaşının cenazesinde fenalaştı, hastanede öldü

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