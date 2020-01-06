Arkadaşının cenazesinden dönen yaşlı adamın feci ölümü

Adana’da arkadaşının cenazesinden dönen yaşlı adam, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu feci şekilde hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, kaza merkez Sarıçam ilçesi İncirlik Mahallesi’nde meydana geldi. Ezgi K.’nin (28) kullandığı otomobil, arkadaşının cenazesinden dönen ve toplu taşıma aracından inip yolun karşısına geçmek isteyen İbrahim Eyi’ye (79) çarptı.

Kazayı gören diğer sürücülerin ise araçlarını durdurup yaşlı adama yardım etmek veya sağlık görevlilerine haber vermek yerine yanından geçip gitmesi dikkat çekti.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Eyi’ye çarpan sürücü ise kazanın şokuyla ancak 50 metre ileride durabildi. Kadın sürücü olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Eyi’nin cenazesi ise otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

