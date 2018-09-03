HABER

Arkadaşının çorabını eline takıp hırsızlık yaptı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.09.2018 17:00 | Son Güncelleme

 DİYARBAKIR'ın merkez Bağlar ilçesinde bir site içerisindeki daireye giren iki hırsızlık şüphelisinden biri, arkadaşının çoraplarını eldiven gibi kullandı.

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'ın merkez Bağlar ilçesinde bir site içerisindeki daireye giren iki hırsızlık şüphelisinden biri, arkadaşının çoraplarını eldiven gibi kullandı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Merkez Bağlar ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde bulunan Batıkent Sitesi'nde bugün sabaha karşı bir hırsızlık olayı yaşandı. Sitedeki bir bloğun yanına gelen iki kişi, girecekleri daireyi bir süre inceledikten sonra biri ayağından çoraplarını çıkarıp diğerine verdi. Çorapları alıp eldiven gibi ellerine geçiren şüpheli, arkadaşının yardımı ile 2'nci kattaki daireye tırmandı. Şüpheli, yaklaşık 5 dakika kaldıktan sonra tırmandığı daireden atlayarak kaçtı.
Hırsızlığın meydana geldiği evde oturan Ahmet Çelenk, sabah uyanıp kartlarını ve pantolununu yerde görünce olayı fark ettiğini ve polise haber verdiğini söyledi. Bir miktar para alan hırsızları yakalamak için polisin çalışması sürerken, şüphelinin çorabı, daha iyi tırmanmak ve parmak izi bırakmamak için kullandığı belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Arkadaşının çorabını eline takıp hırsızlık yaptıArkadaşının çorabını eline takıp hırsızlık yaptıArkadaşının çorabını eline takıp hırsızlık yaptı

PARTNER2. Abdülhamit yapmıştı! Yağmacıların hedefi oldu2. Abdülhamit yapmıştı! Yağmacıların hedefi oldu
İstanbul'un göbeğinde insanlık öldü dedirten görüntü! Kimse dönüp bakmadıİstanbul'un göbeğinde insanlık öldü dedirten görüntü! Kimse dönüp bakmadı
Düzce'de iki otomobil kavşakta çarpıştı: 4 yaralıDüzce'de iki otomobil kavşakta çarpıştı: 4 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Emekli maaşında karma hesap sistemi tarih oluyor

Emekli maaşında karma hesap sistemi tarih oluyor

Boa yılanıyla tecavüz eden sapığa ağır ceza!

Boa yılanıyla tecavüz eden sapığa ağır ceza!

Beyaz TV sunucusu canlı yayında dayak yedi!

Beyaz TV sunucusu canlı yayında dayak yedi!

Doğu Perinçek: Hiç kimse bizden Tayyip Erdoğan düşmanlığının esiri olmamızı beklemesin

Doğu Perinçek: Hiç kimse bizden Tayyip Erdoğan düşmanlığının esiri olmamızı beklemesin

İçişleri Bakanlığı duyurdu: 4'ü sözde üst düzey 46 terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığı duyurdu: 4'ü sözde üst düzey 46 terörist öldürüldü

Eski cumhuriyet savcısı Serhat Yağmur çöplükte kafasında vurulmuş halde bulundu

Eski cumhuriyet savcısı Serhat Yağmur çöplükte kafasında vurulmuş halde bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul'un göbeğinde insanlık öldü dedirten görüntü! Kimse dönüp bakmadı

İstanbul'un göbeğinde insanlık öldü dedirten görüntü! Kimse dönüp bakmadı

Uçurumda mahsur kalan kadın 12 saatte kurtarılabildi

Uçurumda mahsur kalan kadın 12 saatte kurtarılabildi

Yozgat’ta çatı katında yangın çıktı! 5 daire kullanılmaz hale geldi

Yozgat’ta çatı katında yangın çıktı! 5 daire kullanılmaz hale geldi

Hatay'da sokak düğününde silahlı saldırı: 2 yaralı

Hatay'da sokak düğününde silahlı saldırı: 2 yaralı

Adana'da fabrika duvarı araçların üzerine çöktü

Adana'da fabrika duvarı araçların üzerine çöktü

Muğla'da 17 yaşındaki Buket Bozkurt doğum gününde hayatını kaybetti

Muğla'da 17 yaşındaki Buket Bozkurt doğum gününde hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.