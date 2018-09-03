HABER

Arkadaşının çorabını eline takıp hırsızlık yaptı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.09.2018 17:30 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'ın merkez Bağlar ilçesinde bir site içerisindeki daireye giren iki hırsızlık şüphelisinden biri, arkadaşının çoraplarını eldiven gibi kullandı.

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'ın merkez Bağlar ilçesinde bir site içerisindeki daireye giren iki hırsızlık şüphelisinden biri, arkadaşının çoraplarını eldiven gibi kullandı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Merkez Bağlar ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde bulunan Batıkent Sitesi'nde bugün sabaha karşı bir hırsızlık olayı yaşandı. Sitedeki bir bloğun yanına gelen iki kişi, girecekleri daireyi bir süre inceledikten sonra biri ayağından çoraplarını çıkarıp diğerine verdi. Çorapları alıp eldiven gibi ellerine geçiren şüpheli, arkadaşının yardımı ile 2'nci kattaki daireye tırmandı. Şüpheli, yaklaşık 5 dakika kaldıktan sonra tırmandığı daireden atlayarak kaçtı. Hırsızlığın meydana geldiği evde oturan Ahmet Çelenk, sabah uyanıp kartlarını ve pantolununu yerde görünce olayı fark ettiğini ve polise haber verdiğini söyledi. Bir miktar para alan hırsızları yakalamak için polisin çalışması sürerken, şüphelinin çorabı, daha iyi tırmanmak ve parmak izi bırakmamak için kullandığı belirtildi.

PARTNER2. Abdülhamit yapmıştı! Yağmacıların hedefi oldu2. Abdülhamit yapmıştı! Yağmacıların hedefi oldu
Antalya'da parkta oynayan çocukların başını taşla ezen Sudanlı saldırgan serbest bırakıldı!Antalya'da parkta oynayan çocukların başını taşla ezen Sudanlı saldırgan serbest bırakıldı!
Aksaray'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralıAksaray'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Beyaz TV sunucusu canlı yayında dayak yedi!

Beyaz TV sunucusu canlı yayında dayak yedi!

Emekli maaşında karma hesap sistemi tarih oluyor

Emekli maaşında karma hesap sistemi tarih oluyor

Doğu Perinçek: Hiç kimse bizden Tayyip Erdoğan düşmanlığının esiri olmamızı beklemesin

Doğu Perinçek: Hiç kimse bizden Tayyip Erdoğan düşmanlığının esiri olmamızı beklemesin

Çiftlik Bank'ın CEO'su Mehmet Aydın'ın Dubai'deki yeni fotoğrafları ortaya çıktı

Çiftlik Bank'ın CEO'su Mehmet Aydın'ın Dubai'deki yeni fotoğrafları ortaya çıktı

Sütyen takmadığı için işten kovuldu, şirkete dava açtı

Sütyen takmadığı için işten kovuldu, şirkete dava açtı

Savaşın ayak sesleri! İsrail'den İran'a gözdağı!

Savaşın ayak sesleri! İsrail'den İran'a gözdağı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Antalya'da parkta oynayan çocukların başını taşla ezen Sudanlı saldırgan serbest bırakıldı!

Antalya'da parkta oynayan çocukların başını taşla ezen Sudanlı saldırgan serbest bırakıldı!

İstanbul'un göbeğinde insanlık öldü dedirten görüntü! Kimse dönüp bakmadı

İstanbul'un göbeğinde insanlık öldü dedirten görüntü! Kimse dönüp bakmadı

Uçurumda mahsur kalan kadın 12 saatte kurtarılabildi

Uçurumda mahsur kalan kadın 12 saatte kurtarılabildi

Yozgat’ta çatı katında yangın çıktı! 5 daire kullanılmaz hale geldi

Yozgat’ta çatı katında yangın çıktı! 5 daire kullanılmaz hale geldi

Hatay'da sokak düğününde silahlı saldırı: 2 yaralı

Hatay'da sokak düğününde silahlı saldırı: 2 yaralı

Adana'da fabrika duvarı araçların üzerine çöktü

Adana'da fabrika duvarı araçların üzerine çöktü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.