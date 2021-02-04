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  4. Arkadaşının çürük ve ağrıyan dişini penseyle çekti

Arkadaşının çürük ve ağrıyan dişini penseyle çekti

04.02.2021 10:26 | Son Güncelleme:
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Arkadaşının çürük ve ağrıyan dişini penseyle çekti

Kahramanmaraş’ta bir kişi, arkadaşının çürüyen ve sallanan dişini penseyle çekti. O anlara şahit olanlar ise kendilerini gülmekten alamadı.

Merkez Onikişubat İlçesi Boğaziçi mevkisindeki bir markette çalıştığı öğrenilen İsmail Vaisoğlu, akşam saatlerinde çürümüş dişinin hem ağrıdığını, hem de sallandığını arkadaşı Mesut Çürük’e söyleyerek dişini çekmesini istedi.

Arkadaşına yardım etmek isteyen Mesut Çürük, eline pense alarak sallanan dişi çekmek istedi. Birkaç denemenin ardından sallanan dişi penseyle çekmeyi başaran Mesut Çürük, daha sonra çektiği dişi arkadaşına verdi.

Yaşanan o anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, penseyle diş çekimini izleyenler gülmekten kendilerini alamadı.

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(İHA)

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