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Arkadaşının doğum günü kutlaması için evden çıkan kadın sır oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 29.08.2018 13:13 | Son Güncelleme

 İZMİR'de, 21 gün önce bir arkadaşının doğum günü kutlamasına gitmek için evden çıkan Nursel Doğan, (24) sırra kadem bastı.

Arkadaşının doğum günü kutlaması için evden çıkan kadın sır oldu

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, 21 gün önce bir arkadaşının doğum günü kutlamasına gitmek için evden çıkan Nursel Doğan, (24) sırra kadem bastı. En son biri kadın, iki arkadaşıyla Dikili'ye gittiği belirtilen Doğan'ın eniştesi Ekrem Sevinç, "Erkek arkadaşı döndü, ama kendisini bulamıyoruz. Ben erkek arkadaşının gerçeği bildiğini düşünüyorum" dedi.
​Bayraklı ilçesi Osmangazi semtinde annesiyle yaşayan Nursel Doğan, 8 Ağustos günü, arkadaşının doğum gününe gitmek için akşam saatlerinde evden çıktı. Eşinden boşandığı belirtilen Nursel Doğan'dan bir daha haber alınamadı. Yakınları, Doğan'dan haber alamayınca, polise başvurdu. Kayıp başvurusu üzerine polisin yaptığı aramalarından henüz bir sonuç alınamadı.
Nursel Doğan'ın son olarak erkek arkadaşı ve bir kadın arkadaşıyla Dikili'ye gittiği belirtildi. Ancak erkek arkadaşının ortaya çıkmasına rağmen Doğan'dan ve kız arkadaşından haber alınamadığı bildirildi.
Nursel Doğan'ın eniştesi Ekrem Sevinç, "Erkek arkadaşı döndü, ama kendisini bulamıyoruz. Ben erkek arkadaşının gerçeği bildiğini düşünüyorum. Sırrı o çözecektir, polisin o yönde araştırma yapmasını istiyoruz" dedi.

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