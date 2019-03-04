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Arkadaşının düğünü için geldiği Bursa'da kazada öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2019 01:44 | Son Güncelleme

Arkadaşının düğünü için geldiği Bursa'da kazada öldü

Arkadaşının düğünü için İzmir'den Bursa'ya gelen kişi, yolun karşısına geçerken aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

İzmir'den Bursa'ya arkadaşının düğününe gelen İslam Taşçı (33), markete gitmek için düğün salonundan çıktı.

Merkez Osmangazi ilçesi İstanbul Caddesi Panayır Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Taşçı'ya, Yalova'dan Bursa istikametine giden Emin Ö. idaresindeki 16 N 7870 plakalı hafif ticari araç çarptı.

Taşçı, çarpmanın etkisiyle yapım çalışması devam eden tramvay hattına savruldu. Aracını durdurarak Taşçı'nın yanına giden Emin Ö, onun hareketsiz şekilde yattığını görünce sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Taşçı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulundu.

Sürücü Emin Ö. gözaltına alınırken, Taşçı'nın cesedi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Bursa düğün izmir trafik kazası yaya

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