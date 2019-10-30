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Arkadaşının elinden almaya çalıştığı tüfekten çıkan saçmalarla öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 30.10.2019 17:14 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, ava giden 3 arkadaştan Yusuf Can (26), Murat Erdoğan'ın (40) elinden almaya çalıştığı tüfekten çıkan saçmalarla yaşamını yitirdi.

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da, ava giden 3 arkadaştan Yusuf Can (26), Murat Erdoğan'ın (40) elinden almaya çalıştığı tüfekten çıkan saçmalarla yaşamını yitirdi. Olayla ilgili Murat Erdoğan ve kardeşi Gazi Erdoğan (37) tutuklandı.
Olay, dün saat 23.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Hisarçandır Mahallesi'nde meydana geldi. Bir elektrikçide çalışan Yusuf Can, Gazi Erdoğan ve ağabeyi Murat Erdoğan, avlanmak için Hisarcandır Mahallesi'ne gitti. Av bitiminde Gazi Erdoğan'ın kullandığı 34 U 4448 plakalı araçla dönüşe geçildiği sırada iddiaya göre Yusuf Can, ön koltukta oturan Murat Erdoğan'ın elindeki tüfeği almaya çalıştı. Bu sırada ateş alan silahtan çıkan saçmalar, Yusuf Can'ın başına isabet etti. Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne getirilen Yusuf Can, yaşamını yitirdi. Can'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
İKİ KARDEŞ TUTUKLANDI
Tüfeğe el koyan jandarma, Erdoğan kardeşleri gözaltına aldı. Gazi ve Murat Erdoğan kardeşler, jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
'SİLAH NASIL ATEŞ ALDI BİLMİYORUM'
Gazi Erdoğan sulh ceza hakimliğindeki ifadesinde, "Maktul Yusuf Can'la yaklaşık 3 aydır aynı iş yerinde çalışıyoruz. Kendisiyle daha önce de arkadaş grubumuzla 4- 5 kez ava gittik. Araçla seyrederken maktul ağabeyimin elindeki tüfeği almak için hamle yaptı. Ben de sol elimle direksiyonu tutarken, sağ elimle tüfeğin dipçiğinden tutarak almasını engellemeye çalıştım. Tüfeğin tetik mekanizmasına temasım olmadı. Silahın nasıl ateş aldığını bilmiyorum. Maktulle iyi bir ilişkimiz vardır. İş yerimizdeki güvenlik kameraları 15 gün kayıtları saklıyor. Kayıtlara bakıldığında bu görülür. Olayın nasıl olduğunu anlamadım" dedi.
Murat Erdoğan ise cinayet işlemediğini, silahın Yusuf Can'ın elindeyken ateş aldığını söyledi. "Yusuf Can'la yaklaşık 3 aydır birlikte çalışıyoruz. Araçta şakalaşıyorduk. Bir anda elimdeki tüfeği almak için hamle yaptı. Kendisine engel olmaya çalıştım ancak başaramadım. Tüfeği almasından 3- 4 saniye sonra ateş aldı. Tüfekle temasım yoktu. Nasıl ateş aldığını bilmiyorum. Kendisiyle hiçbir tartışmamız, husumetimiz yok" diye konuştu.

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