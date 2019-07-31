Arkadaşının eniştesini bıçakla yaraladı, “dinini bilmeyen imanını bilemez” dedi
Arkadaşının eniştesini bıçakla yaraladı, “dinini bilmeyen imanını bilemez” dedi
Arkadaşının eniştesini bıçakla yaraladı, “dinini bilmeyen imanını bilemez” dedi
Arkadaşının eniştesini bıçakla yaraladı, “dinini bilmeyen imanını bilemez” dedi
Arkadaşının eniştesini bıçakla yaraladı, “dinini bilmeyen imanını bilemez” dedi
Arkadaşının eniştesini bıçakla yaraladı, “dinini bilmeyen imanını bilemez” dedi
Arkadaşının eniştesini bıçakla yaraladı, “dinini bilmeyen imanını bilemez” dedi
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