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  4. Arkadaşının eşiyle yakalanınca dehşet saçmıştı! Cezası belli oldu

Arkadaşının eşiyle yakalanınca dehşet saçmıştı! Cezası belli oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2020 15:47 | Son Güncelleme

Kayseri'de kendisini yatak odasında elbise dolabında saklanırken yakalayan Suriye uyruklu Zekeriye E.'yi bıçaklayarak yaralama suçundan tutuklu yargılanan Waaled Alsalmo, 10 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı. Şikayetçi Zekeriye E. ise "Bisikletle eve uğradım. Zile bastım. Kapıyı eşim açtı. İç çamaşırı vardı. Sanki biri eve gelmiş gibiydi. Şüphelendim. ‘Neden bu haldesin’ dedim. Banyo yapacağını söyledi. Evi aramaya başladım. Yatak odasındaki dolabı açınca bıçaklandım." diye konuştu.

Arkadaşının eşiyle yakalanınca dehşet saçmıştı! Cezası belli oldu

Geçen yıl 25 Ağustos'ta merkez Kocasinan ilçesinde meydana gelen olayda, Suriye uyruklu eşi A.E.H. ve 2 çocuğu ile birlikte yaşayan Zekeriye E., sabah evden ayrıldı. Eve erken dönen Zekeriye E., eşinin kapıyı geç açması ve üzerinde sadece iç çamaşırı ile ağır parfüm kokusu olmasından şüphelendi.

DOLABI AÇINCA BIÇAKLANDI

Eşinin, bebeği emzirdiğini söylemesine rağmen evi arayan Zekeriye E., yatak odasında elbise dolabını açtığında arkadaşı Suriye uyruklu Waaled Alsalmo ile karşılaştı. Waaled Alsalmo, yanındaki bıçağı çıkarıp, Zekeriye E.'yi bıçakladı. 6 bıçak darbesiyle yaralanan Zekeriye E., hastaneye kaldırıldı. Waaled Alsalmo ile A.E.H. ise kayıplara karıştı. Daha sonra yakalanarak gözaltına alınan Alsalmo, tutuklandı.

'ÇOK PİŞMANIM'

Kayseri 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesinde 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' ve 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçlarından tutuklu yargılanan Waaled Alsalmo, karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Tercüman eşliğinde savunma yapan sanık Waaled Alsalmo "Çok pişmanım. Babam ve 2 kardeşim Suriye’de bomba saldırısı sonrası öldü. Annem ve kardeşlerimle Türkiye’ye geldik. Aileme ben bakıyorum. Annem hasta. Adaletinize sığınıyorum" dedi.

'KAPIYI EŞİM İÇ ÇAMAŞIRIYLA AÇTI'

Zekeriye E. ise şikayetçi olduğunu belirterek, "Alışveriş yapmıştım. Bisikletle eve uğradım. Zile bastım. Kapıyı eşim A.E.H. açtı. İç çamaşırı vardı. Sanki biri eve gelmiş gibiydi. Şüphelendim. ‘Neden bu haldesin’ dedim. Banyo yapacağını söyledi. Sanki bir an önce evden gitmemi istiyor gibi davranıyordu. Evi aramaya başladım. Yatak odasındaki dolabı açınca bıçaklandım. Şikayetçiyim" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanık Waaled Alsalmo'ya 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan 10 yıl, 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan da 5 ay olmak üzere 10 yıl 5 ay hapis cezası vererek, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

(DHA)

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Kayseri aldatma mahkeme Suriyeli

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