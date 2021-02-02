HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Arkadaşının evinde ensesinden vurularak öldürüldü

Arkadaşının evinde ensesinden vurularak öldürüldü

02.02.2021 18:06 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep’te bir şahıs, evine çağırdığı arkadaşını ensesine tabancayla ateş ederek öldürdü.

Gaziantep’te bir şahıs, evine çağırdığı arkadaşını ensesine tabancayla ateş ederek öldürdü. Arkadaşını öldürdüğü iddia edilen zanlı yakalandıktan sonra tutuklandı.
Olay, dün sabah saatlerinde Yukarıbayır Mahallesi Mustafa Eğerci Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, Murat Ö. (22) sabah saatlerinde arkadaşı Umut A. (21) ile birkaç arkadaşını evine çağırdı. Evde bir süre vakit geçiren arkadaşlar arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sonucunda Murat Ö., evde bulunan tabanca ile arkadaşı Umut A.’yı ensesinden yaraladı. Yaşanan olayın ardından Umut A. ağır yaralandı. Sesleri duyan çevredeki vatandaşlar ise durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Umut A.’ya ilk müdahaleyi yaptıktan sonran Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Genç, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak öğle saatlerinde hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Umut A.’nın cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.
Olayın ardından kaçan ve arkadaşının ölümüne neden olduğu iddia edilen şüpheli Murat Ö. ise polis ekipleri tarafından yakalandıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
900 bin liralık rüşvet! O polisler ödüllendirildi 900 bin liralık rüşvet! O polisler ödüllendirildi
İstanbul'da dehşete düşüren olay! İple bağlanan köpek göle atıldıİstanbul'da dehşete düşüren olay! İple bağlanan köpek göle atıldı
Sabah namazı nasıl kılınır?Sabah namazı nasıl kılınır?

En Çok Okunan Haberler

72 milyon TL değerindeki arabası ağızları açıkta bıraktı

72 milyon TL değerindeki arabası ağızları açıkta bıraktı

Manisa'da ölü bulunan 4 genç, veda videosu çekmişler

Manisa'da ölü bulunan 4 genç, veda videosu çekmişler

Türkiye bu olayı konuşuyor! Sır perdesi aralandı

Türkiye bu olayı konuşuyor! Sır perdesi aralandı

Yüz yüze eğitime geçişin detayları belli oldu! Bakan Selçuk'tan açıklama

Yüz yüze eğitime geçişin detayları belli oldu! Bakan Selçuk'tan açıklama

ÖTV zammı Resmi Gazete'de yayımlandı!

ÖTV zammı Resmi Gazete'de yayımlandı!

İzmir’i sel vurdu: 2 can kaybı

İzmir’i sel vurdu: 2 can kaybı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Dehşet! Manisa’da korkunç infaz: 4 ölü

Dehşet! Manisa’da korkunç infaz: 4 ölü

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

İstanbul'a 1987'nin karı yağacak iddiası!

İstanbul'a 1987'nin karı yağacak iddiası!

Uzmanlar uyardı! Koronavirüs sonrası bu hastalık artacak

Uzmanlar uyardı! Koronavirüs sonrası bu hastalık artacak

Villaya şok baskın! Bu halde yakalandılar

Villaya şok baskın! Bu halde yakalandılar

Diğer Haberler

Pandemi hastanesi doktoru duyurdu: Diyarbakır'da 10 ay sonra bir ilk

Diyarbakır'da 10 ay sonra bir ilk

İstanbul'da dehşete düşüren olay! İple bağlanan köpek göle atıldı

İstanbul'da dehşete düşüren olay! İple bağlanan köpek göle atıldı

Avcılar'da dehşet! Eşi ve eniştesini öldürüp kaçtı

Avcılar'da dehşet! Eşi ve eniştesini öldürüp kaçtı

Ankara'da 'Boğaziçi' eyleminde 69 gözaltı

Ankara'da 'Boğaziçi' eyleminde 69 gözaltı

Bartın'da 3.2 büyüklüğünde deprem

Bartın'da korkutan deprem

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan hamsi avına ilişkin yeni açıklama

O bölgeler hamsi avına açıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.