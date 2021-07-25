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Arkadaşının evine havalandırma boşluğundan girmek istedi, sıkıştığı yerde öldü

25.07.2021 00:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de, zil sesini duymadığı için kapıyı açmayan arkadaşı M.M’nin evine havalandırma boşluğundan girmek isteyen Mehmet Demirezen (27), bulunduğu yere sıkışarak, hayatını kaybetti.

Arkadaşının evine havalandırma boşluğundan girmek istedi, sıkıştığı yerde öldü

Yozgat’ta kasaplık yaptığı öğrenilen Mehmet Demirezen, Kurban Bayramı sonrası arkadaşı M.M. ile görüşmek için Kayseri’ye geldi. Arkadaşı M.M’nin yaşadığı Kocasinan ilçesi Şeker Mahallesi'ndeki 3 katlı binaya gelen Demirezen, zili çaldığında kapıyı açan olmayınca apartmanın çatısına çıktı.

HAVALANDIRMA BOŞLUĞUNDA SIKIŞTI

3'üncü kattaki eve ulaşmak için havalandırma boşluğuna giren Demirezen, bulunduğu yere sıkıştı. Bu sırada alkollü olduğu iddia edilen M.M. ise zil sesini duymayarak banyoya duş almak için girdi.

YAŞAMINI YİTİRDİĞİ BELİRLENDİ

Banyonun havalandırma boşluğundan sarkan ayakları gören M.M., durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Adrese gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Demirezen’in yaşamını yitirdiği belirledi. İtfaiyenin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılan Demirezen, otopsisi yapılmak üzere Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

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Kayseri
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