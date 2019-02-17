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Arkadaşının fenalaştığını görünce ambulansa haber verip kaçtı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.02.2019 22:17 | Son Güncelleme

SAMSUN'da evde arkadaşlarıyla otururken fenalaşan E.Y.

Arkadaşının fenalaştığını görünce ambulansa haber verip kaçtı

Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'da evde arkadaşlarıyla otururken fenalaşan E.Y. (26) hayatını kaybetti. E.Y.'nin rahatsızlandığını gören arkadaşı C.A. ise ambulansa haber verdikten sonra kaçtı.
Olay, İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre E.Y. (26), C.A. (38) ve Ş.I. iki katlı bir evin çatısında bulunan inşaat halindeki dairede bulundukları sırada, E.Y. fenalaştı. Paniğe kapılan C.A., arkadaşının morarmaya başladığını görünce ambulansa haber verip kaçtı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, E.Y.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ş.I. ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. E.Y.'nin ölümü savcılık tarafından şüpheli bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, E.Y.'nin ölüm sebebinin uyuşturucu madde nedeniyle olabileceği iddia edildi. Kesin ölüm sebebinin ise yapılacak otopsinin ardından belirleneceği belirtildi.

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Arkadaşının fenalaştığını görünce ambulansa haber verip kaçtı

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