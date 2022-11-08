Arkadaşının kafasına silah dayadı! Korku dolu anlar kamerada

Korkutan olay, geçtiğimiz gün Fatih Silivrikapı Mahallesi’nde akşam saatlerinde meydana geldi. İddialara göre, asker uğurlaması için toplanan gençler bir arabadan müzik açarak dans etmeye başladı. Gençlerden biri dans ederken belinden çıkardığı tabancayı arkadaşının başına dayadı. Çevredekiler, yaşanan olayı gülerek karşılayarak silahlı genci uzaklaştırdı.

KAVGA ÇIKTI

Eğlencenin dozunu kaçıran gençler arasında bir süre sonra sonra bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Gençler birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı.

O ANLAR KAMERADA

Çevredekilerin araya girmesiyle kavga son bulurken, o anları bir genç cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

İHA