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Arkadaşının kazara vurduğu Emre, toprağa verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 31.12.2018 17:35 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde, arkadaşı A.A.A.'nın (17) elindeki pompalı tüfeğin kazayla ateş alması sonucu yaşamını yitiren Emre Urhan (16), toprağa verildi.

Arkadaşının kazara vurduğu Emre, toprağa verildi

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde, arkadaşı A.A.A.'nın (17) elindeki pompalı tüfeğin kazayla ateş alması sonucu yaşamını yitiren Emre Urhan (16), toprağa verildi. Arkadaşının ölümüne neden olan A.A.A. ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, dün saat 13.00 sıralarında, Dodurgalar Mahallesi Bademli Sokak'ta meydana geldi. Lise öğrencisi Emre Urhan, yanına aldığı pompalı tüfekle arkadaşı A.A.A.'nın evine gitti. A.A.A., arkadaşının getirdiği tüfeği alıp incelerken iddiaya göre, yanlışlıkla tetiğe dokundu. Tüfekten çıkan saçmaların göğsüne isabet ettiği Urhan, öldü. A.A.A. ise gözaltına alındı. A.A.A. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Urhan için bugün Dodurgalar Mahallesi'nde tören düzenlendi. Urhan ailesi ve yakınlarının yanı sıra Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali Değirmenci de törene katıldı. Cenazede yaşamını yitiren Emre Urhan'ın babası Mehmet Urhan ve ağabeyi Mustafa Urhan ayakta durmakta güçlük çekti. İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Urhan'ın cenazesi, Dodurga Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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Arkadaşının kazara vurduğu Emre, toprağa verildiArkadaşının kazara vurduğu Emre, toprağa verildiArkadaşının kazara vurduğu Emre, toprağa verildiArkadaşının kazara vurduğu Emre, toprağa verildi

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