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Arkadaşının kestiği kavak ağacının altında kalarak hayatını kaybetti

10.02.2021 17:52 | Son Güncelleme:
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Arkadaşının kestiği kavak ağacının altında kalarak hayatını kaybetti

Bilecik’te kesilen kavak ağacının altında kalan 58 yaşındaki adam tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.Olay; Bilecik’in Yenipazar ilçesine bağlı Yumaklı köyünde meydana geldi.

Bilecik’te kesilen kavak ağacının altında kalan 58 yaşındaki adam tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Olay; Bilecik’in Yenipazar ilçesine bağlı Yumaklı köyünde meydana geldi. Mehmet Karataş, birkaç arkadaşı ile birlikte kavak ağacı kesmeye gitti. Bu esnada Mehmet Karataş ve arkadaşı kesilen kavak ağacının dallarını toplamaya çıktı. Bu esnada ağaç kesme işine devam eden Kadir Çoban’ın kestiği kavak ağacı Mehmet Karataş’ın üzerine devrildi. Ağır yaralanan Karataş, olay yerinde hayatını kaybederken, 112 Acil Servis ekipleri yaralıyı hayata döndürmek için yaklaşık 1 saat müdahale etti. 58 yaşındaki adam yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata döndürülemedi.
Jandarma tarafından gözaltına alınan Kadir Çoban, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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