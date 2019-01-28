HABER

Arkadaşının kızına cinsel istismarda bulunan sanığa 12 buçuk yıl hapis

YAŞAM HABERLERİ  | 28.01.2019 23:54 | Son Güncelleme

Kayseri’de yakın arkadaşının 10 yaşındaki kızına hem evde, hem de piknik yaptıkları sırada cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan 37 yaşındaki sanığın, mahkemece 12 yıl 6 ay hapis cezası ile tutuklanmasına karar verildi.Kayseri 5.

Kayseri’de yakın arkadaşının 10 yaşındaki kızına hem evde, hem de piknik yaptıkları sırada cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan 37 yaşındaki sanığın, mahkemece 12 yıl 6 ay hapis cezası ile tutuklanmasına karar verildi.
Kayseri 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuksuz sanık H.M.B. (37), mağdur kızın şikayetçi annesi F.O., babası L.O. ile avukatlar duruşma salonunda hazır bulunurken, mağdur kız S.O.(13) ise pedagog ile birlikte Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi’nden (SEGBİS) duruşmada hazır bulundu.
Duruşma Savcısı verdiği mütalaasında sanık H.M.B. ile mağdurun babası L.O.’nun yakın arkadaş oldukları, sık sık görüştükleri, iddiaya göre 3 yıl önce L.O.’nun evinde iki yakın arkadaş olan sanık ile mağdurun babası oyun konsolu ile oynarken o dönem 10 yaşında olan mağdur kız S.O.’ya babasının olmadığı sırada kucağına alıp istismarda bulundu. Sanık H.M.B., iddiaya göre 2018 yılı Eylül ayında da Melikgazi ilçesi Kıranardı Mesire Alanı’nda ailece piknik yaptıkları sırada kamelyada otururken o dönem 12 yaşına giren mağdur kız S.O.’ya kimsenin olmadığı sırada yine istismarda bulundu. Sanığın ‘ben senin amcanım, babana bunları söyleme’ dediği, mağdur kızın daha fazla dayanamayarak annesine anlatmasının ardından olayın ortaya çıktığını anlatan savcı, tutuksuz sanık H.M.B. hakkında ‘çocuğun cinsel istismarı’ suçundan cezalandırılmasını talep etti.
Şu an 13 yaşında olan mağdur kız S.O.’nun pedagog eşliğinde ifadesi alınırken, anne F.O. ile baba L.O. da sanıktan şikayetçi olduklarını söyledi.
Tutuksuz sanık H.M.B. ise üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, “Arkadaşım L.O. ev arıyordu, ben de bodrum katta buldum, karısı da beğenmedi, araları bozuldu, benim aralarını bozduğumu düşünüp bana husumet besledi. Kesinlikle mağdura karşı o eylemleri işlemedim” dedi.
Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuksuz sanık H.M.B.’ye ‘çocuğun cinsel istismarı’ suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası vererek, herhangi bir indirim maddesi uygulamadan sanığın tutuklanmasına hükmetti. Polis ekiplerince kelepçe takılarak duruşma salonundan götürülen H.M.B., arkadaşı L.O.’ya dönerek, "Yapmadım kardeşim" dedi.

PARTNER"Hayalimdeki evlilik bu değildi!""Hayalimdeki evlilik bu değildi!"
Bankadan 100 bin lira çeken genç kadını gasp etmek isterken yakalandıBankadan 100 bin lira çeken genç kadını gasp etmek isterken yakalandı
Yolcunun ayakkabısında 1 kilo 472 gram eroin ele geçirildiYolcunun ayakkabısında 1 kilo 472 gram eroin ele geçirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gözyaşlarıyla herkesi kandırdı! Gerçek ortaya çıktı

Gözyaşlarıyla herkesi kandırdı! Gerçek ortaya çıktı

Karın ağrısı şikayetiyle gitti, hayatının şokunu yaşadı!

Karın ağrısı şikayetiyle gitti, hayatının şokunu yaşadı!

İYİ Parti milletvekili istifa etti!

İYİ Parti milletvekili istifa etti!

Makam aracını takip ettiler, başkanı böyle yakaladılar!

Makam aracını takip ettiler, başkanı böyle yakaladılar!

En özel görüntüler yayınlandı

En özel görüntüler yayınlandı

40 yıllık tavuk firmasından konkordato talebi

40 yıllık tavuk firmasından konkordato talebi

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Ankara'da sokak ortasında genç kıza kabusu yaşattı!

Gece yarısı sokak ortasında dehşet! Genç kızı takip edip...

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

Ankara'da engelli çocuğu bağırdığı için dolmuştan indirildi

Engelli çocuk ve annesine büyük ayıp! Skandal olay...

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.