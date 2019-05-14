Arkadaşının kızına cinsel istismardan tutuklanan sanık, hakim karşısında (Tekrar)

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde evine gidip geldiği yakın arkadaşının kızı R.Ç.'ye (15) cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklanan B.T., Manavgat 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada hakim karşısına çıktı. R.Ç. duruşmasındaki savunmasında, gözyaşları içinde, "Bu adam, 'Anneni babanı öldürürüm, sana yaptıklarımın aynısını kardeşine de yaparım' diyordu. Korktum" diyerek yaşadıklarını anlattı.

Manavgat Milli Egemenlik Mahallesi'nde yakın arkadaşı E.Ç.'nin kızı R.Ç.'ye cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen B.T., kızın ailesinin şikayeti üzerine yaklaşık 7 ay önce gözaltına alınıp, tutuklandı. B.T. hakkında 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan dava açıldı. Manavgat 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık B.T., mağdur R.Ç., annesi T.Ç. ve kız kardeşi S.R.Ç. ile tarafların avukatları ve psikolog bilirkişi katıldı. Kızına istismarda bulunduğu öne sürülen B.T.'yi bu olay nedeniyle tabancayla yaraladığı gerekçesiyle cezaevinde tutuklu bulunan baba E.Ç. de duruşma salonunda hazır bulundu. Duruşma salonuna girince sanık B.T.'yi gören R.Ç. uzun süre ağladı.

23 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Kimlik tespitinin ardından okunan iddianamede, sanık B.T.'nin uzun süredir E.Ç. ile arkadaş olduğu ve sık sık evlerine gidip geldiği anlatıldı. Sanığın bu sırada E.Ç.'nin kızına cinsel tacizde bulunduğu aktarılan iddianamede, R.Ç.'nin olayı ailesine anlatmasının ardından başlatılan soruşturma sonucunda B.T.'nin tutuklandığı belirtildi. İddianamede, sanığın 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 23 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

'MASUMUM, BÖYLE BİR SUÇ İŞLEMEDİM'

Duruşmada ifade veren sanık B.T., olayın iftira olduğunu ve böyle bir suç işlemediğini belirterek, "Ben, E.Ç. ile uzun süre arkadaşlık yaptım. Birbirimizin evine gider gelirdik. Bu sırada anne T.Ç.'nin yasak aşkını öğrendiğim için bunlar başıma geldi. Bana iftira atıyorlar. T.Ç.'nin eşi E.Ç. evinin önünde beni vurdu, ölseydim böyle bir dava olmayacaktı. Ben masumum, böyle bir suç işlemedim" dedi.

'ANNENİ BABANI ÖLDÜRÜRÜM DİYORDU'

Duruşmada ağlayarak ifade veren R.Ç. ise yurtta kaldığını ve 10'üncu sınıfa gittiğini belirterek, "7'nci ve 8'inci sınıfa giderken bu adam beni taciz etti. Vücuduma dokundu. Bir keresinde, babam işteydi, annem okula kardeşimi almaya gittiğinde, beni duvara dayadı, boynumdan öptü. Daha anlatamayacağım şeyler yaptı. Bazen kimsenin görmediği zamanlarda odamın kapısını açıp bana bakıyordu" dedi.

Mahkeme başkanının 'Bunları ailene anlatmadın mı?' diye sorduğu R.Ç., "Bu adam, 'Anneni babanı öldürürüm, sana yaptıklarımın aynısını kardeşine de yaparım' diyordu. Korktum. Bir cuma günü yurttan eve geldiğimde, bu adam halama, '1 defa benimle olur musun?' diye mesaj atmış. Evde bu konuşuluyordu, bunu duyunca bana bir cesaret geldi, anneme ve babama bana yaptıklarını da anlattım" diye konuştu.

'BANA YAPTIKLARINI SAKIN UNUTMA'

R.Ç., mahkeme başkanının Antalya Çocuk İzlem Merkezi'nde de alınan ifadesinin benzer nitelikte olduğunu, o ifadelerini kabul edip etmediği sorusuna, o ifadeleri tekrarladığını söyledi. Duruşmada hazır bulunan psikolog bilirkişi de R.Ç.'nin ifade verirken, yoğun duygusallık yaşadığını, bilişsel sıkıntısının olmadığını, ifadelerine itibar edilebileceğini söyledi. Bu sırada sanığa seslenen R.Ç., "Bana yaptıklarını sakın unutma, bu dünyanın bir de öbür tarafı var" dedi.

'KIZIMIN ODASINDAN ÇIKARKEN GÖRDÜM'

R.Ç.'nin annesi T.Ç., sanık B.T.'nin felçli olan annesine bir süre kendi evinde baktığını, sanığın bu sırada evlerine gelip gittiğini, bazen geceleri de kaldığını da anlattı. T.Ç., "Bir gece uykudan kalkıp tuvalete giderken, sanığı kızımın odasından çıkarken gördüm. 'Sen ne yapıyorsun' dediğimde bana R.'yi uyandırdığını söyledi. Bunu söylediği zaman saat 03.00- 03.30 gibiydi. Ertesi günü eşime 'Sanık bir daha bizim eve gelmesin' dedim" diye konuştu.

'TABANCAYLA RASTGELE ATEŞ ETTİM, YARALANMIŞ'

R.Ç.'nin babası E.Ç., olayı öğrendiğinde sanığa telefon açtığını, bağırıp çağırdığını, onun da kız kardeşinin boşandığı eşiyle evlerinin önüne geldiğini belirtip, "O sırada çok sinirliydim. Baktım kapının önüne gelmiş. Evde bulunan tabancayla rastgele ateş ettim. Bu sırada yaralanmış" dedi. Mahkeme başkanının 'hedef alarak mı ateş ettin?' sorusu üzerine E.Ç. hedef gözetmeden ateş ettiğini, bu olay nedeniyle yakalandığını ve tutuklandığını söyledi.

KIZ KARDEŞİ ANLATIRKEN FENALAŞTI

Duruşmada tanık olarak dinlenen R.Ç.'nin kız kardeşi S.R.Ç. de ablasının yaşadıklarına bir defa şahit olduğunu belirtti. İfade verirken ağlamaya başlayan S.R.Ç., nefes almakta güçlük çekerek krize girmesi üzerine annesi T.Ç. mahkeme başkanına kızının kalp rahatsızlığı olduğunu söyledi. S.R.Ç., mahkeme başkanının isteği üzerine adliye binasına çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü.

Dava, dosyadaki eksiklerin giderilmesi ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilerek ertelendi.

FOTOĞRAFLI

