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Arkadaşının kucağına oturan Gülşen'e Merve Boluğur'dan destek

08.03.2022 13:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gülşen yine gündeme bomba gibi düştü. Sahneden inip seyircinin arasında dolaşırken arkadaşının kucağına oturan Gülşen eleştiri oklarının hedefindeyken ünlü şarkıcıya Merve Boluğur'dan destek geldi.

Arkadaşının kucağına oturan Gülşen'e Merve Boluğur'dan destek

Gülşen seyircilerin arasına inip yaptığı hareketle gündemde. Konserde bir ara sahneden inip seyircinin arasına karışan Gülşen, 'Bi An Gel' şarkısını söylediği sırada arkadaşı Tolga Sezgin'in kucağına oturdu. Sezgin de Gülşen'in poposuna şaplak attı!

Bu anlar sosyal medyada gündeme gelip Gülşen'e eleştiri yağdı. Merve Boluğur ise Gülşen'e destek verdi.

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Kendisi de iddialı pozlarıyla zaman zaman gündeme gelen ünlü oyuncu o anları paylaşıp "Cesaretle kendi olan kadınlar, dışarıya kulak tıkayanları seviyorum" dedi.

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Merve Boluğur
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