HABER

ARKADAŞININ MOTORUYLA DENİZ UÇTU, YARDIMINA BALIKÇILAR KOŞTU

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2019 21:01 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI, Murat SOLAK, İSTANBUL DHA Fatih'te balık tutmaya gelen bir kişi, balıkçı arkadaşının motosikletini sürmek isterken hakimiyetini kaybederek, denize düştü.

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI, Murat SOLAK, İSTANBUL DHA
Fatih'te balık tutmaya gelen bir kişi, balıkçı arkadaşının motosikletini sürmek isterken hakimiyetini kaybederek, denize düştü. Denize düşen adamı sahildeki balıkçılar kıyıya çıkardı.
Olay, Çatladıkapı Sahilinde saat 19.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Mehmet D., Ramazan K. ile birlikte motosikletle sahile balık tutmaya geldi. Ramazan K. balık tutarken arkadaşı Mehmet D. anahtarı üzerinde bulunan motosiklete binerek, sürmek istedi. Motosiklete binen Mehmet D. aracın kontrolünü kaybederek, denize uçtu. Mehmet D.'nin çırpındığını gören balıkçılar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Bu sırada bazı balıkçılar oltalarını bırakarak, Mehmet D.'yi kurtarmak için denize girdi. Balıkçılar suya düşen adamı kıyıya çıkardı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Mehmet D.'ye ilk müdahaleyi yaparak İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Mehmet D.'nin hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi. Denizin düşen motosikletin çıkarılması için vinç ve özel dalgıçlara bilgi verildi. Dalgıçlar motosikleti denizden çıkardı.

Görüntü Dökümü
---------------------
(Cep Telefonu kamerası)
-Mehmet D.'nin denizden çıkartılması

(Aktüel)
-Balık tutanlardan görüntü
-Polis ekiplerinden görüntü
-Deniz Polisinden görüntü
-Görgü tanıklarıyla röp.
-Ambulansın gidişi
-Genel ve detaylar

Dün gece toplanıp çağrı yaptılar! Durdurulmazsa...Dün gece toplanıp çağrı yaptılar! Durdurulmazsa...
TBMM Başkanı Şentop, Kapaklı Belediyesi’ni ziyaret ettiTBMM Başkanı Şentop, Kapaklı Belediyesi’ni ziyaret etti
Kartal'da fırın önünde bekleyen kadına silahlı saldırı kameradaKartal'da fırın önünde bekleyen kadına silahlı saldırı kamerada
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çirkin saldırı! Saldırganlar serbest

Çirkin saldırı! Saldırganlar serbest

Iğdır'dan acı haber: 3 asker şehit

Iğdır'dan acı haber: 3 asker şehit

Yeni teknik direktörle 4 saat sonra yollar ayrıldı

Yeni teknik direktörle 4 saat sonra yollar ayrıldı

Türkiye'den İsrail'e tepki!

Türkiye'den İsrail'e tepki!

Devlet Bahçeli'den flaş açıklama: Umut ve memnuniyet verici

Devlet Bahçeli'den flaş açıklama: Umut ve memnuniyet verici

Türkiye genelinde eş zamanlı uygulama

Türkiye genelinde eş zamanlı uygulama

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Sevgilisinin isteğini duyunca intihar etti!

Sevgilisinin isteğini duyunca intihar etti!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Bakan Soylu duyurdu: Bayramda sürprizimiz var

Bakan Soylu duyurdu: Bayramda sürprizimiz var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ankara'da 3.5 büyüklüğünde deprem

Ankara'da 3.5 büyüklüğünde deprem!

4 kişinin öldüğü çatışmayla ilgili 21 kişi tutuklandı

4 kişi hayatını kaybetmişti! 21 kişi tutuklandı

6 gündür kayıptı! Liseli Sercan'ın cansız bedeni bulundu

Her yerde aranıyordu! Acı haber geldi

Pençe Harekatı'nda çok miktarda mühimmat ele geçirildi

Pençe Harekatı'nda son durum! Hepsi ele geçirildi

Bayram tatilinin ilk gününde kaza bilançosu: 12 ölü, 83 yaralı

Bayram tatilinin ilk gününde trafik kazaları can aldı

Ev hapsindeki iş insanını öldüren zanlı yakalandı

Ev hapsindeki iş insanını öldüren zanlı yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.