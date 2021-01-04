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  4. Arkadaşının otomobilini çalıp İstanbul’a gitti, bozulunca çekici ile geri gönderdi

Arkadaşının otomobilini çalıp İstanbul’a gitti, bozulunca çekici ile geri gönderdi

04.01.2021 11:56 | Son Güncelleme:
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Eskişehir’de arkadaşına ait park halindeki aracı çalıp İstanbul’a giden şahıs, araç bozulunca çekici ile geri gönderdi.

Eskişehir’de arkadaşına ait park halindeki aracı çalıp İstanbul’a giden şahıs, araç bozulunca çekici ile geri gönderdi. Şüpheli şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, arkadaşının Çankaya Mahallesi Özlem Caddesi’ndeki park halindeki otomobilini çalan M.T., çalıntı araç ile İstanbul’a gitti. Aracın İstanbul’da bozulması üzerine bir oto kurtarıcı ile anlaşan M.T., çaldığı otomobili Eskişehir’e gönderdi. İhbar üzerine konuyla ilgili çalışma başlatan Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüpheli M.T.’yi saklandığı evde yakaladı.
Gözaltına alınan şahsın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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