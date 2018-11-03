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Arkadaşının şakalaşırken attığı yumrukla ölen liseli Buğra toprağa verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 03.11.2018 13:54 | Son Güncelleme

GİRESUN’da, Anadolu Lisesi’nde eğitim gören T.D.

Arkadaşının şakalaşırken attığı yumrukla ölen liseli Buğra toprağa verildi

Uğur AYDIN- Emre KOLTUK/ ARSİN (Trabzon), (DHA)- GİRESUN’da, Anadolu Lisesi’nde eğitim gören T.D. (16) adlı kız öğrencinin, göğsüne attığı yumruk sonrası fenalaşıp kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Buğra Kaan Şen (16), memleketi Trabzon'un Arsin ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.
Olay, dün Giresun Anadolu Lisesi 11/C sınıfında meydana geldi. Buğra Kağan Şen ile sınıf arkadaşı T.D. isimli kız öğrenci, sınıftayken teneffüs sırasında şakalaşmaya başladı. T.D. şakalaşırken, Buğra Kağan Şen’in göğsüne yumruk attı. Bir anda yere yığılan Buğra Kağan Şen’in dili boğazına kaçtı. Arkadaşları tarafından müdahale edilen öğrencinin dili çıkarılmaya çalışıldı, bu sırada acil sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ambulansla özel hastaneye kaldırılan Şen, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
TOPRAĞA VERİLDİ
Okulda yaşanan şakalaşmada yaşamını yitiren Buğra Kağan Şen için, memleketi Trabzon'un Arsin ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. İlçede Yenimahalle Cami’nde düzenlenen cenaze törenine, Giresun Emniyet Müdürü Fatih Aktaş, Şen ailesi, Buğra Kağan Şen’in okul arkadaşları, öğretmenleri ve çok sayıda kişi katıldı. Cenazede,1,5 ay önce bypass ameliyatı geçiren baba Suat Şen, ayakta durmakta güçlük çekerken, gözyaşlarına boğulan anne Hatice Şen ise oğlunun arkadaşlarına sarılarak teselli aradı. Buğra Kağan Şen, Yenimahalle Cami’nde öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından, mahalledeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

FOTOĞRAFLI

Arkadaşının şakalaşırken attığı yumrukla ölen liseli Buğra toprağa verildiArkadaşının şakalaşırken attığı yumrukla ölen liseli Buğra toprağa verildiArkadaşının şakalaşırken attığı yumrukla ölen liseli Buğra toprağa verildiArkadaşının şakalaşırken attığı yumrukla ölen liseli Buğra toprağa verildi

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