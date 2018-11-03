HABER

Arkadaşının şakalaşırken attığı yumrukla ölen liseli Buğra toprağa verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 03.11.2018 15:08 | Son Güncelleme

GİRESUN’da, Anadolu Lisesi’nde eğitim gören T.D.

Uğur AYDIN- Emre KOLTUK/ ARSİN (Trabzon), (DHA)- GİRESUN’da, Anadolu Lisesi’nde eğitim gören T.D. (16) adlı kız öğrencinin, göğsüne attığı yumruk sonrası fenalaşıp kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Buğra Kaan Şen (16), memleketi Trabzon'un Arsin ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi. Olay, dün Giresun Anadolu Lisesi 11/C sınıfında meydana geldi. Buğra Kağan Şen ile sınıf arkadaşı T.D. isimli kız öğrenci, sınıftayken teneffüs sırasında şakalaşmaya başladı. T.D. şakalaşırken, Buğra Kağan Şen’in göğsüne yumruk attı. Bir anda yere yığılan Buğra Kağan Şen’in dili boğazına kaçtı. Arkadaşları tarafından müdahale edilen öğrencinin dili çıkarılmaya çalışıldı, bu sırada acil sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ambulansla özel hastaneye kaldırılan Şen, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. TOPRAĞA VERİLDİ Okulda yaşanan şakalaşmada yaşamını yitiren Buğra Kağan Şen için, memleketi Trabzon'un Arsin ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. İlçede Yenimahalle Cami’nde düzenlenen cenaze törenine, Giresun Emniyet Müdürü Fatih Aktaş, Şen ailesi, Buğra Kağan Şen’in okul arkadaşları, öğretmenleri ve çok sayıda kişi katıldı. Cenazede,1,5 ay önce bypass ameliyatı geçiren baba Suat Şen, ayakta durmakta güçlük çekerken, gözyaşlarına boğulan anne Hatice Şen ise oğlunun arkadaşlarına sarılarak teselli aradı. Buğra Kağan Şen, Yenimahalle Cami’nde öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından, mahalledeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
12 milyon dolarlık tabloyu gasbeden 2 kişiye gözaltı12 milyon dolarlık tabloyu gasbeden 2 kişiye gözaltı
Bilirkişi, görüntülerdeki darbecilerin kimliklerini belirlediBilirkişi, görüntülerdeki darbecilerin kimliklerini belirledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kadın izleyiciden şok itiraf! 'Kocamla cinsel ilişkiye giremiyoruz'

Kadın izleyiciden şok itiraf! 'Kocamla cinsel ilişkiye giremiyoruz'

AK Parti ve CHP'nin İstanbul ile Ankara adayları kim olacak? İşte öne çıkan o isimler

AK Parti ve CHP'nin İstanbul ile Ankara adayları kim olacak? İşte öne çıkan o isimler

Aydemir Akbaş'tan olay sözler: İnsanlar hep sekse açtı

Aydemir Akbaş'tan olay sözler: İnsanlar hep sekse açtı

Mustafa Sandal'dan Emina Jahovic-Sadettin Saran aşkına ilk yorum

Mustafa Sandal'dan Emina Jahovic-Sadettin Saran aşkına ilk yorum

Sokak ortasında kız arkadaşına dehşeti yaşattı!

Sokak ortasında kız arkadaşına dehşeti yaşattı!

İzmir'de 1 çocuk ve 2 kadına taciz iddiasına gözaltı

İzmir'de 1 çocuk ve 2 kadına taciz iddiasına gözaltı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Burcu öğretmen durumu fark etti, hayatları değişti

Burcu öğretmen durumu fark etti, hayatları değişti

Eğlenip Facebook'tan canlı yayınladılar! Bu kareden sonrası korkunç

Eğlenip Facebook'tan canlı yayınladılar! Bu kareden sonrası korkunç

Azeri gelin ortaya çıktı!

Azeri gelin ortaya çıktı!

Azeri gelin ortaya çıktı!

Azeri gelin ortaya çıktı!

Soğuk havaların vazgeçilmez içeceği fiyatıyla dudak uçuklattı

Soğuk havaların vazgeçilmez içeceği fiyatıyla dudak uçuklattı

Hermit Krallığı'nın korkunç yüzü

Hermit Krallığı'nın korkunç yüzü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.