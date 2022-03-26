Arkadaşının şakası kötü bitti! Canlı yayında yere düşen sunucu fena frikik verdi

İngiltere'de yayınlanan Britain's Got Talent adlı yarışmanın jüri üyelerinden olan Amanda Holden başına gelen ilginç bir canlı yayın kazasını sosyal medya hesabından paylaştı. Arkadaşı Ashley Roberts ile şakalaştığı anlarda bir anda dengesini kaybederek arkadaşının üzerine doğru yuvarlanan Holden’in elbisesinin alt kısmı açıldı. Hem Holden hem de Roberts duruma gülerek tepki verdi.

SOSYAL MEDYADAN BEĞENİ YAĞDI

Holden’in kahkaha atarak yere düştüğü anların videosunu paylaşması üzerine takipçileri gönderisine yoğun ilgi gösterdi. Birçok kullanıcı anı eğlenceli bulurken bazıları ise paylaşımından dolayı Holden’in cesaretini takdir etti. Kendisiyle barışık olmasını öven kullanıcılar paylaşımın özgüvenli bir hareket olduğunu söyledi.



