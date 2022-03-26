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Arkadaşının şakası kötü bitti! Canlı yayında yere düşen sunucu fena frikik verdi

26.03.2022 09:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiliz televizyon yıldızı Amanda Holden sunuculuk yaptığı radyoda arkadaşı Ashley Roberts ile şakalaştığı sırada dengesini kaybederek yere düştü. Frikik vermekten kurtulamayan Holden’in elbisesinin altı açıldı ve iç çamaşırı gözüktü. Holden başına gelen bu komik anı takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

İngiltere'de yayınlanan Britain's Got Talent adlı yarışmanın jüri üyelerinden olan Amanda Holden başına gelen ilginç bir canlı yayın kazasını sosyal medya hesabından paylaştı. Arkadaşı Ashley Roberts ile şakalaştığı anlarda bir anda dengesini kaybederek arkadaşının üzerine doğru yuvarlanan Holden’in elbisesinin alt kısmı açıldı. Hem Holden hem de Roberts duruma gülerek tepki verdi.

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SOSYAL MEDYADAN BEĞENİ YAĞDI

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Holden’in kahkaha atarak yere düştüğü anların videosunu paylaşması üzerine takipçileri gönderisine yoğun ilgi gösterdi. Birçok kullanıcı anı eğlenceli bulurken bazıları ise paylaşımından dolayı Holden’in cesaretini takdir etti. Kendisiyle barışık olmasını öven kullanıcılar paylaşımın özgüvenli bir hareket olduğunu söyledi.

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Frikik Amanda Holden
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