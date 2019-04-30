Arkadaşının sunumu bitmeden rubik küpü çözdü

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde İmam Hatip Ortaokulunun düzenlemiş olduğu ‘Bilim Şenliği’ renkli görüntülere sahne oldu. Şenlikte öğrencilerin rubik küp gösterisi de katılımcılardan büyük ilgi gördü.

Kapaklı ilçesinde "Başınıza Bir Sürü İcat Çıkardık" sloganıyla bilim şenliği düzenleyen öğrenciler, tamamen kendi ürettikleri 18 projeyi katılımcıların beğenisine sundu. Kapaklı Kaymakamı Mustafa Ünlüsoy ve kurum müdürlerinin de katıldığı şenlikte, iki öğrencinin rubik küp gösterisi ilgi çekti. Protokol mensupları tarafından karıştırılan rubik küpü, arkadaşının sunumu bitmeden tamamlayan genç öğrenci büyük takdir gördü.



