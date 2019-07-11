HABER

Arkadaşının tüfeğinden çıkan saçmalarla hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2019 09:41 | Son Güncelleme

Arkadaşının tüfeğinden çıkan saçmalarla hayatını kaybetti

Samsun'un Bafra ilçesinde 17 yaşındaki genç arkadaşının tüfeğinden çıkan saçmaların göğsüne isabet etmesi sonucu öldü.

İddiaya göre, Alparslan Mahallesi'nde gece yarısı bir düğün salonunun önünde Kadir Elagöz (17) ile R Ş. (17) şakalaşmaya başladı.

Bu sırada R.Ş'nin elindeki pompalı tüfeğin patlaması sonucu göğsünden vurulan Elagöz ağır yaralandı.

R.Ş'nin sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Elagöz, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Arkadaşıyla hastaneye gelen R.Ş, ifadesinin ardından gözaltına alındı. Çocuklarının ölüm haberini alan Elagöz'ün yakınları ise hastanede sinir krizi geçirdi.

Elagöz'ün cenazesi savcının incelemesinin ardından hastanenin morguna kaldırıldı.

PARTNERDünya hakkında hiç duymadığınız 10 şaşırtıcı gerçekDünya hakkında hiç duymadığınız 10 şaşırtıcı gerçek
PKK'da büyük panik! Telsiz konuşmalarına yansıdıPKK'da büyük panik! Telsiz konuşmalarına yansıdı
Uzmanlar uyardı: Marmara ve Karadeniz’deki dip balıkları çocuklara yedirmeyinUzmanlar uyardı: Marmara ve Karadeniz’deki dip balıkları çocuklara yedirmeyin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
arkadaş Bafra Kadir Elagöz pompalı tüfek Samsun

En Çok Okunan Haberler

89 yıllık firma konkordato ilan etti

89 yıllık firma konkordato ilan etti

'Kaşıkçı parçalara ayrıldığında...'

'Kaşıkçı parçalara ayrıldığında...'

Davutoğlu ve Babacan'la ilgili 'anket' açıklaması

Davutoğlu ve Babacan'la ilgili 'anket' açıklaması

Ekipler gaz maskesi takarak içeri girebildi! Korkunç olay!

Ekipler gaz maskesi takarak içeri girebildi! Korkunç olay!

'3 tane sürat teknem, 12 tane motorum ve...'

'3 tane sürat teknem, 12 tane motorum ve...'

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Peş peşe operasyonlar! Çok sayıda gözaltı...

Peş peşe operasyonlar! Çok sayıda gözaltı...

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Ölber Vadisi'ndeki saklı güzellik!

Ölber Vadisi'ndeki saklı güzellik!

Muvazzaf askerlere gözaltı kararı! Aralarında subaylar da var

Muvazzaf askerlere gözaltı kararı! Aralarında subaylar da var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TSK'nın operasyonları PKK'da korku ve paniğe yol açtı

PKK'da büyük panik! Telsiz konuşmalarına yansıdı

Günlük burç yorumları 11 Temmuz Perşembe - Ay ve Venüs arasında olumlu açı!

Ay ve Venüs arasında olumlu açı!

Son dakika! TEM'de meydana 3 farklı kaza trafiği durma noktasına getirdi

TEM'de 3 farklı kaza! Trafik kilit...

Karadeniz'in saklı cenneti: Şahinkaya Kanyonu

Gören Avrupa sanıyor ama burası Karadeniz'in saklı cenneti

Son dakika! Muğla'daki yangınla ilgili Bakan Pakdemirli'den açıklama

Muğla'daki yangınla ilgili Bakan Pakdemirli'den açıklama

Adana ve Mersin'de DHKP-C operasyonu

Şafak vakti terör örgütüne operasyon! Gözaltılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.