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Arkadaşının tuttuğu balon balığını yedi, öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 27.07.2020 14:00 | Son Güncelleme

Antalya'da arkadaşının tuttuğu balon balığını yiyip zehirlenen Mehmet Berk (67), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Babasının ölümü yüzünden büyük üzüntü yaşayan Sedat Berk, "Arkadaşı 'Ben sürekli yiyorum, bir şey olmuyor' demiş" ifadesini kullandı

Arkadaşının tuttuğu balon balığını yedi, öldü

Olay, iki gün önce Kumluca ilçesindeki tatil merkezi Adrasan'da meydana geldi.

Bir arkadaşının oltayla avladığı balon balığını yiyen Mehmet Berk, fenalaştı. Önce Kumluca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Berk, ardından Antalya'daki özel bir hastanenin yoğum bakım ünitesinde tedaviye alındı. Berk, kalp ve akciğerde solunum yetmezliğine bağlı yaşamını yitirdi.

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'BEN SÜREKLİ YİYORUM' DEMİŞ

Babasının ölümü yüzünden büyük üzüntü yaşayan Sedat Berk, kanser hastalığını yendikten sonra stressiz bir ortamda yaşamak için Adrasan'a yerleştiğini belirterek, "Arkadaşı 'Ben sürekli yiyorum, bir şey olmuyor' demiş. Babam da bunun üzerine balon balığından bir miktar tüketmiş. Yedikten bir süre sonra aniden fenalaştı. Babamın kanser hastalığında gördüğü tedaviler nedeniyle bünyesi zayıflamıştı. Bütün organları zarar görmüş. 2 günlük yaşam savaşını kaybetti" dedi.

Sedat Berk, balıktaki zehrin çok etkili olduğunu belirterek, insanların balon balığı tüketmemesi gerektiğini söyledi.

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"BİR ŞEY OLMAZ DÜŞÜNCESİ YANLIŞ"

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, balon balığındaki zehirli toksinlerin yaz aylarında en üst seviyeye ulaştığını belirterek, "Eti tavuğa benziyor. 'Ben yiyorum. Bir şey olmuyor' gibi düşünceler çok yanlış. Özellikle karaciğeri çok zehirli. Bir anda insanı felç edebiliyor ve organların işlevini kaybetmesine neden oluyor. İnsanları sürekli uyarıyoruz. Kesinlikle yemesinler. Bu balığı denizden çıkartmak, satmak yasak" diye konuştu.

DHA

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