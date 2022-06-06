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Arkadaşının uyarısına aldırmadı, canından oldu! Son anları böyle görüntülendi

06.06.2022 10:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da serinlemek için bir gölete giren Sinan Güler boğularak hayatını kaybetti. Güler'in gölete girmeden önce arkadaşının yaptığı uyarı anları kameraya yansıdı. Görüntülerde Güler'in arkadaşının "Burada kimse yüzme bilmiyor. Oğlum gelsene buraya. Bu kafayı yemiş. Laf da dinlemiyor” dediği görüldü.

Bursa Mustafakemalpaşa'da bir kişi girdiği gölette boğularak can verdi. Arkadaşının uyarısına aldırmayan Sinan Güler'in son anları ortaya çıkarken arkadaşının "Burada kimse yüzme bilmiyor. Oğlum gelsene buraya. Bu kafayı yemiş. Laf da dinlemiyor” dediği görüldü.

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"MANYAK MISIN SEN?"

Olay, dün Mustafakemalpaşa ilçesi Tatkavaklı Mahallesi’nde meydana geldi. Gölet yakınında 3 arkadaşıyla birlikte alkol alan Sinan Güler, bir süre sonra suya gireceğini söyleyip, elbiselerini çıkarmaya başladı. Bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden bir arkadaşı, Güler’e, “Oğlum gelsene buraya. Manyak mısın sen? Burada kimse yüzme bilmiyor. Buraya gel. Hey Allah’ım ya Rabbim. Oğlum gelsene buraya. Bu kafayı yemiş. Laf da dinlemiyor” dedi.

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Girdiği iddia yüzünden canından olduGirdiği iddia yüzünden canından oldu

CANSIZ BEDENİ SUDAN ÇIKARILDI

Ancak Sinan Güler, arkadaşının uyarısan rağmen, suya girip yüzmeye başladı. Sinen Güler, bir süre sonra suya batıp, gözden kayboldu. Arkadaşları, polis, jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen dalgıç polislerin çalışmasıyla Sinan Güler’in cansız bedeni bulunup, sudan çıkarıldı.

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Sinan Güler'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

Kaynak: DHA

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