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Arkadaşıyla oynarken, başını korkuluklara sıkıştırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2018 14:35 | Son Güncelleme

İZMİT'teki ilkokulda, Muhammet Burak Acar, arkadaşıyla oyun oynarken, merdiven korkuluklarına başını sıkıştırdı.

Ergün AYAZ- Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İZMİT'teki ilkokulda, Muhammet Burak Acar, arkadaşıyla oyun oynarken, merdiven korkuluklarına başını sıkıştırdı. Acar, itfaiye görevlilerince korkuluklar kesilerek, kurtarıldı.

Olay, sabah saatlerinde, Topçular Mahallesi'ndeki Topçular İlkokulu'nda meydana geldi. İlkokul öğrencilerinden Muhammet Burak Acar, oyun oynadığı sırada, merdiven korkuluklarına başını sıkıştırdı. Acar'ı gören arkadaşları, hemen öğretmenlerine haber verdi. Okul yöneticileri, itfaiye ve 112 Acil Servis'i arayarak, yardım istedi. İhbarla okula gelen itfaiye ekibi, demir korkulukları keserek, Acar'ı kurtardı. Arkadaşıyla oyun oynarken, oğlunun başının korkuluklara sıkıştığını anlatan Özlem Acar, "Okuldaki oğluma öğlen yemeği getirmiştim, karnını doyurdum. Daha sonra ders zili çalana kadar arkadaşıyla oynaması için oğlumu bahçeye çıkardım. Kız arkadaşıyla oynarken, başını korkuluklara sıkıştırmış. Biz de hiç zorlamadık, hemen itfaiye ve 112 Acil'e haber verdik. Hemen korkuluklar kesilerek, kurtarıldı" diye konuştu.

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