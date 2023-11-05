Arkadaşıyla oyun oynuyordu: Yola koşan çocuk seyir halindeki otomobilin altında metrelerce sürüklendi

Ordu’nun Ünye ilçesinde arkadaşıyla birlikte oyun oynadığı sırada yola doğru koşan küçük çocuk, otomobilin çarpması sonucu metrelerce sürüklendi. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.