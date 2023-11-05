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Arkadaşıyla oyun oynuyordu: Yola koşan çocuk seyir halindeki otomobilin altında metrelerce sürüklendi

Mynet Haber

Mynet Haber

41 dakika önce

Ordu’nun Ünye ilçesinde arkadaşıyla birlikte oyun oynadığı sırada yola doğru koşan küçük çocuk, otomobilin çarpması sonucu metrelerce sürüklendi. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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