Arkadaşıyla oyun oynuyordu: Yola koşan çocuk seyir halindeki otomobilin altında metrelerce sürüklendi
Mynet Haber
41 dakika önce
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Ordu’nun Ünye ilçesinde arkadaşıyla birlikte oyun oynadığı sırada yola doğru koşan küçük çocuk, otomobilin çarpması sonucu metrelerce sürüklendi. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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