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Arkadaşıyla sohbet ederken vurulduğu an kameraya yansıdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2019 21:13 | Son Güncelleme

Arkadaşıyla sohbet ederken vurulduğu an kameraya yansıdı

İSTANBUL (AA) - Fatih'te, kimliği belirsiz saldırganın, arkadaşıyla sohbet eden bir kişiyi bacaklarından tabancayla yaraladığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Turgut Özal Millet Caddesi Çakırağa Camii Sokak'ta esnaf arkadaşıyla sohbet eden M.T., arkasından gelen saldırganın kurşunlarına hedef oldu.

M.T.'yi bacaklarından tabancayla vuran saldırgan kaçtı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı M.T'yi ambulansla hastaneye kaldırdı.

Polis ekipleri kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

M.T.'nin vurulma anını ise güvenlik kamerası görüntüledi.

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Anahtar Kelimeler:
Fatih 'Olay Yeri silahlı yaralama

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