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Arkadaşlar arasında silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.10.2019 12:27 | Son Güncelleme

Konya’da gece saatlerinde iki arkadaş arasında çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.Olay, gece 02.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Topak Sokak’ta meydana geldi.

Arkadaşlar arasında silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

Konya’da gece saatlerinde iki arkadaş arasında çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Olay, gece 02.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Topak Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sertaç E. (38) emlakçı arkadaşının iş yerine gitti. Bu sırada sokak üzerinde kahvehane işleten Murat Yağcı (36) da komşu dükkan emlakçının yanına gitti. Burada karşılaşan Murat Yağcı ile Sertaç E. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonrası Sertaç E. iş yerinden ayrıldıktan kısa bir süre sonra geri döndü. Sertaç E., yanında getirdiği silahla Murat Yağcı’ya ateş ederek göğsünden yaraladı. Kanlar içinde yere yığılan Murat Yağcı’yı gören Ertekin K. (39) ve Hasan B.’de (25) Sertaç Ç.’ye ateş açarak karşılık verdi. Çıkan silahlı kavgada Sertaç E., vücudunun çeşitli yerlerinden, Murat Yağcı’nın yakını Hasan B. ile yoldan geçen Tunahan Y., bacağından yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Göğsünden vurularak ağır yaralanan Murat Yağcı kaldırıldığı Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Şüpheli Sertaç E. ve Murat Yağcı’nın yakınlarından Ertekin K. ile Hasan B., hastanedeki tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Arkadaşlar arasında silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

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