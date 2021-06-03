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Arkadaşları Ezgi Mola'yı yalnız bırakmadı: Ezgi Mola yalnız değildir etiketi ile destek verdi!

03.06.2021 11:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şu sıralar Masumlar Apartmanı adlı dizide Safiye karakterine hayat vermesiyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Ezgi Mola, dün hakkında açılan dava ile büyük şok yaşadı. Geçtiğimiz yıl Batman'da İpek Er isimli genç kadına tacizde bulunduğu iddia edilen Musa Orhan hakkında yaptığı paylaşımlar nedeniyle davalık oldu. Mola, hakkında çıkan bu karara ise sanat camiası sessiz kalamayarak tepkilerini belli etti!

Arkadaşları Ezgi Mola'yı yalnız bırakmadı: Ezgi Mola yalnız değildir etiketi ile destek verdi!

Başarılı oyuncu Ezgi Mola, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlar ile sık sık dikkat çekmeyi başarıyor. Genellikle kadın, çocuk ve hayvan haklarını savunan Mola, dün hakkında açılan dava ile büyük bir şok yaşadı. Ünlü oyuncu geçtiğimiz yıl, Batman'da İpek Er'e cinsel tacizde bulunan Uzman Çavuş Musa Orhan hakkında bazı paylaşımlar yapmıştı. Bu paylaşımlarının arkasında durup özür dilemeyen Mola'ya dava açıldı. Ancak çıkan bu karar karşısında ünlü oyuncunun fanları ve sanatçı arkadaşlarından destek yağdı.

EZGİ MOLA SERT BİR DİLLE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Oyuncu Ezgi Mola da 20 Ağustos 2020'de sosyal medya hesabından "Tecavüzcü şerefsizi dışarı salan vicdanınızda boğulun. Artık yasa, dua, dilek, istek, rica, umut her şeyi elimizden aldınız ya!! Ne diyeyim! Yazıklar olsun! Yazıklar olsun!!! #MusaOrhanTutuklansin" paylaşımında bulunmuştu.

Arkadaşları Ezgi Mola'yı yalnız bırakmadı: Ezgi Mola yalnız değildir etiketi ile destek verdi!

PAYLAŞIMI NEDENİYLE DAVALIK OLDU

Önceki gün çıkn haberlerde ise Musa Orhan'ın avukatı Mehmet Erkan Akkuş, Ezgi Mola'nın paylaşımı ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, ünlü oyuncu hakkında 'sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istendiği öne sürüldü

SOSYAL MEDYA EZGİ MOLA İÇİN AYAĞA KALKTI

Uzman Çavuş Musa Orhan'a hakaret ettiği gerekçesiyle dava hakkında dava açılan Ezgi Mola için Twitter'da "#YalnızDeğilsinEzgiMola" etiketi açıldı. Aynı zamanda güzel oyuncuyu hayranları ve sanat camiası yalnız bırakmayarak destek paylaşımlarında bulundu.

FAZIL SAY
Ezgi Mola yalnız değildir.
Yanındayız.

İBRAHİM SELİM
Ben burada yanlış bir şey göremiyorum. Arkadaşımın her cümlesini ben de dedim sayın. Ona bişey deme buna bişey deme, hırsıza hırsız deme, tecavüzcüye tecavüzcü deme, şerefsize şerefsiz deme, eeeh tamam yeter...

METİN UCA
Az bile söylemişsin sevgili @ezgimola sonuna kadar yanındayım, destekliyorum bunları söylemek suç ise ben de ortak oluyorum #ezgimolayalnızdeğildir

ELİF ŞAFAK
Gencecik bir kadına tecavüz edip onu sosyal utanç ve intihara sürükleyen vicdansız bir tecavüzcüyü koruyorsunuz. Haksızlığa sessiz kalmayan kadınları ise susturmaya çalışıyorsunuz, yazıklar olsun. Bu zorba ataerkillik çökecek elbet.

BÜLENT PARLAK

BURCU BİRİCİK
Bu artık delirmişlik ! Gururu mu kırılmış malum şahsın şerefsiz dendi diye. Ne beklemiş helal paşam çok iyi yapmışsın dememizi mi ?

MELEK MOSSO
Tecavüzcüleri koruyan bu sisteme yazıklar olsun!

ZEYNEP BEŞERLER
Tecavüzcünün kim oldugunu biliyoruz.Tek bilmediğimiz onu kimlerin koruduğu?


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Anahtar Kelimeler:
Masumlar Apartmanı dizisi Burcu Biricik Ezgi Mola Fazıl Say Melek Mosso Zeynep Beşerler Musa Orhan
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