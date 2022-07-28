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Arkadaşları fark etti! Okul müdüründen hayat kurtaran müdahale

28.07.2022 18:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya’da Derme İmam Hatip Ortaokulu’nda yaşanan panik anları okul müdürünün hayat kurtaran müdahalesiyle son buldu. Yaz kursunda öğrenim gören Kasım Alomori'nin (8) oynarken boğazına madeni para kaçıp takıldı. Çocuğun nefes alamadığını gören arkadaşları okul müdürüne haber verdi. Okul müdürü Aziz Şekerci madeni parayı Heimlich manevrasıyla çıkardı.

Panik anlarının yaşandığı olay, öğle saatlerinde Hamidiye Mahallesi'ndeki Derme İmam Hatip Ortaokulu'nda meydana geldi. Yaz kursunda öğrenim gören Kasım Alomori’nin, arkadaşları ile oynarken, ağzına aldığı madeni para, boğazına kaçtı. Boğazına takılan para nedeniyle Kasım'ın nefes alamadığını gören arkadaşları, durumu okul müdürü Aziz Şekerci'ye bildirdi.

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HEIMLICH MANEVRASI UYGULADI

Şekerci, önce sırtına vurduğu çocuğa Heimlich manevrası uyguladı. Şekerci'nin müdahalesiyle madeni para çıktı. Nefes almaya başlayan Kasım Alomori, çağrılan ambulansla kontrol için Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Kasım Alomori'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Okul müdürünün müdahalesiyle çocuğun kurtarıldığı o anlar, güvenlik kamerasına anbean yansıdı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Malatya heimlich manevrası
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