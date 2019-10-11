Arkadaşları genç kadına ulaşamayınca panikledi! Gerçek bambaşka çıktı

Olay dün akşam saat 23.00 sıralarında Düzce’nin Aziziye Mahallesi’nde bulunan Algün Life isimli sitede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Hanife N. isimli genç kadının evine oturmaya giden giden iş arkadaşları genç kadına ait otomobilin sitenin otoparkında olduğunu gördüler. Bunun üzerine eve çıkan arkadaşları dairenin kapısında zile basarak uzun süre beklediler. Kapıyı açan olmayınca Hanife D.’yi telefonla aradılar. Telefonuna da ulaşılamayan Hanife D. İçin arkadaşları panik olarak durumu polis ekiplerine bildirdiler.

İTFAİYE EKİPLERİ BALKONDAN GİRDİ

Polis ekipleri eve kapıdan giremeyince Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinden yardım istediler. İtfaiye ekipleri itfaiye aracının merdiveni ile balkondan daireye girdiler. Daire içinde yapılan aramada evin boş olduğu anlaşıldı. Genç kadına da telefonla ulaşan arkadaşları ve ekipler derin nefes aldılar. (İHA)