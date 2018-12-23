Arkadaşları gözyaşlarını tutamadı! Feci şekilde can verdi

Kaza, saat 17.30 sıralarında Kemere bağlı Beldibi Mahallesi İnceözü mevkisi D 400 karayolu üzerinde meydana geldi. Arkadaşlarıyla motosikletlerle grup halinde Kemerden Antalya yönüne giden Hasan Uzdemir kullandığı 34 TP 7303 plakalı motosikletin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Devrilerek yaklaşık 30 metre sürüklenerek bariyerlere çarpan motosikletten fırlayan Hasan Uzdemir, feci şekilde can verdi.

ARKADAŞLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Alev alan motosiklet olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Hasan Uzdemirin arkasından gelen ve olayı gören arkadaşları gözyaşlarına boğuldu.





