Arkadaşları ile girdiği denizde kaybolan çocuğun cansız bedenine ulaşıldı

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde arkadaşları ile girdiği denizde dalgalara kapılarak kaybolan 9 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Küçük çocuğun cansız bedenini gören yakınları sinir krizi geçirdi.

Olay, 16.00 sıralarında Körfez 95 Evler sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Körfez sahilinde denize giren Suriye uyruklu 4 çocuk bir anda çırpınmaya başladı. Olayı gören vatandaşların yardımıyla 3 çocuk sudan çıkarılırken 9 yaşındaki Abdülhalik El Ali ise suda kayboldu. Sudan çıkarılan 3 çocuktan 1’i olay yerinden kaçarken, Samir El Hüseyin (13) ve Ömer El Ali (15) ambulansla Derince Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ve itfaiyeye bağlı dalgıçlar sevk edildi.

9 yaşındaki Abdülhalik’in cansız bedenine ulaşıldı

Olay yerine gelen dalgıçlar botlarla denizi tarayarak kaybolan çocuğu bulmak için çalışma başlattı. Dalgıç ekipleri, deniz polisi ve çevredeki balıkçı teknelerinin de yardımıyla Körfez sahilinde arama çalışmalarını sürdürdü. Yapılan çalışmalar neticesinde çıkarılırken 9 yaşındaki Abdülhalik El Ali’nin cansız bedenine ulaşıldı. Abdülhalik’in cenazesi sahile getirildi. Küçük çocuğun cansız bedenini gören yakınları sinir krizi geçirdi. Sağlık ekiplerince yapılan tüm müdahalelere rağmen küçük çocuk kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Küçük çocuğun cenazesi morga kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.