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Arkadaşları ile girdiği denizde kaybolan çocuğun cansız bedenine ulaşıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.07.2019 20:24 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde arkadaşları ile girdiği denizde dalgalara kapılarak kaybolan 9 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde arkadaşları ile girdiği denizde dalgalara kapılarak kaybolan 9 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Küçük çocuğun cansız bedenini gören yakınları sinir krizi geçirdi.

Olay, 16.00 sıralarında Körfez 95 Evler sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Körfez sahilinde denize giren Suriye uyruklu 4 çocuk bir anda çırpınmaya başladı. Olayı gören vatandaşların yardımıyla 3 çocuk sudan çıkarılırken 9 yaşındaki Abdülhalik El Ali ise suda kayboldu. Sudan çıkarılan 3 çocuktan 1’i olay yerinden kaçarken, Samir El Hüseyin (13) ve Ömer El Ali (15) ambulansla Derince Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ve itfaiyeye bağlı dalgıçlar sevk edildi.

9 yaşındaki Abdülhalik’in cansız bedenine ulaşıldı
Olay yerine gelen dalgıçlar botlarla denizi tarayarak kaybolan çocuğu bulmak için çalışma başlattı. Dalgıç ekipleri, deniz polisi ve çevredeki balıkçı teknelerinin de yardımıyla Körfez sahilinde arama çalışmalarını sürdürdü. Yapılan çalışmalar neticesinde çıkarılırken 9 yaşındaki Abdülhalik El Ali’nin cansız bedenine ulaşıldı. Abdülhalik’in cenazesi sahile getirildi. Küçük çocuğun cansız bedenini gören yakınları sinir krizi geçirdi. Sağlık ekiplerince yapılan tüm müdahalelere rağmen küçük çocuk kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Küçük çocuğun cenazesi morga kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

“4. çocuğu alamadım diye içim içimi yiyor”
Denizde boğulma tehlikesi yaşayan 3 çocuğu kurtaran Erol Değer isimli vatandaş, çocuklardan birisini kurtaramadığı için çok üzgün olduğunu ifade ederek, “Olay, dört kardeşimiz iskeleden atladılar. Saat 12 yönüne geldikleri zaman zaten yorgun hale düştüler. Ben de kendim o esnada kafede oturup çay içiyordum. Çocuklarım da burada plajda eğleniyorlardı. Ben onlardan 4 tanesinden 1 tanesini aşağıya batıp çıkarken gördüm. Gördüğüm zaman ben fırladım bir vatandaş olarak koşa koşa gittim. Bunlar 4 kişiydiler, 3’ünü aldım. Çünkü onlara biri müdahale etmeseydi o 3 çocuk da gidecekti. Çocukları çıkarttığımda onlar da bitkin haldeydiler. Geriye döndüm 4. çocuğu bulamadım. Bu şekilde yardım ettim bir baba olarak elimden geleni yaptım. Onlarda bizim evlatlarımız kardeşlerimiz. Üzüldüm, 4. çocuğu alamadım diye içim içimi yiyor ve halen de aynıyım” dedi.

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