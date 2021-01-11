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Arkadaşları ile oynayan çocuğun İstiklal Marşı hasreti

11.01.2021 16:08 | Son Güncelleme:
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Arkadaşları ile oynayan çocuğun İstiklal Marşı hasreti

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde arkadaşları ile evin önünde oynayan bir kız çocuğu, İstiklal Marşı’nı duyar duymaz, hemen yakınındaki okula koşarak, saygı duruşuna geçti.

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde arkadaşları ile evin önünde oynayan bir kız çocuğu, İstiklal Marşı’nı duyar duymaz, hemen yakınındaki okula koşarak, saygı duruşuna geçti. Kendinden büyüklerle birlikte sıraya giren ve kimsenin farkına varmadığı kız çocuğu İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından ise sessizce okul bahçesinden ayrıldı.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un çağrısı ile Türkiye genelinde olduğu gibi Gaziantep’in İslahiye ilçesindeki okullarda da bayrak töreni düzenlenerek, İstiklal Marşı okundu. Evinin önünde arkadaşları ile oynayan bir kız çocuğu ise hemen evlerinin karşısındaki İslahiye Cumhuriyet İlkokulundan yükselen İstiklal Marşı üzerine ise oyunu ve arkadaşlarını bırakarak okulun bahçesine doğru koştu. Bahçede büyüklerinin sıraya girip, saygı duruşunda bulunduğunu gören küçük kız da sıradaki yerini alarak, İstiklal Marşı’nı okumaya başladı.
Okul bahçesinde bayrak töreni düzenleyen okul idareci, öğretmenler ve görevliler, olan bitenin farkında olmazken küçük kız ise bayrağın göndere çekilmesinin ardından sessizce okul bahçesinden ayrılarak, oynayan arkadaşlarının yanına gitti.

Arkadaşları ile oynayan çocuğun İstiklal Marşı hasreti

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