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Arkadaşları kanlar içinde buldu! Pompalı tüfekle sırtından vurularak öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.12.2019 03:52 | Son Güncelleme

Kayseri'de Hacı Ahmet Çınar (31) kaldığı evde kimliği henüz bilinmeyen bir kişi tarafından pompalı tüfekle sırtından vurularak öldürüldü.Polis, olayın zanlısını yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 00.30 sıralarında merkez Kocasinan ilçesi Fevziçakmak Mahallesi Olgun Sokak'ta bulunan 3 katlı Merve Apartmanının giriş katında yaşandı. İşsiz olduğu öğrenilen Hacı Ahmet Çınar, kimliği henüz bilinmeyen bir kişi tarafından pompalı tüfekle sırtından vuruldu. Olayın ardından eve gelen arkadaşları Çınar'ı kanlar içinde buldu. İhbar sonrası olay yerine gelen sağlık ekipleri Çınar'ın öldüğünü belirledi.

POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

Polis, olayın zanlısını yakalamak için çalışma başlattı. Hayatını kaybeden Çınar, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsisi yapılmak üzere Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri pompalı tüfek

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