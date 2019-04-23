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Arkadaşları Ömer'i mezarı başında andı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2019 15:06 | Son Güncelleme

MARDİN'in Derik ilçesinde, kaybolduktan 20 saat sonra derede cansız bedeni bulunan Ömer Azak (11), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda arkadaşları tarafından mezarı başında anıldı.

Arkadaşları Ömer'i mezarı başında andı

Emrullah KARAKAŞ/DERİK(Mardin),(DHA)- MARDİN'in Derik ilçesinde, kaybolduktan 20 saat sonra derede cansız bedeni bulunan Ömer Azak (11), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda arkadaşları tarafından mezarı başında anıldı.
Dumanlı Mahallesi'ne 10 kilometre mesafede bulunan Beşkavak mezrasında yaşayan Beşkavak İlkokulu öğrencisi Ömer Azak, 31 Mart'ta kayboldu. Küçük çocuğun cansız bedeni kaybolduktan 20 saat sonra derede bulundu. Suda boğularak öldüğü belirlenen Azak'ı, okul arkadaşları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı'nda unutmadı. Arkadaşları öğretmenleriyle birlikte Azak'ın mezarı başına giderek, karanfiller bıraktı. Sınıf öğretmeni Alican Akın, Ömer'in çok başarılı bir öğrenci olduğunu ifade ederek, "Bugün diğer çocuklarımızın bayramı olduğu kadar öğrencimiz Ömer'in de bayramıdır. Onu unutmayacağımızı belirtmek amacıyla sınıf arkadaşlarıyla mezarını ziyaret ederek, karanfiller bıraktık" dedi.
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Arkadaşları Ömer'i mezarı başında andıArkadaşları Ömer'i mezarı başında andı

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