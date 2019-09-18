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Arkadaşları şaka sandı, işsiz kaldığı için intihara kalkıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2019 11:12 | Son Güncelleme

Sivas’ta kayalıklara çıkarak intihar etmek isteyen şahsı polis ekipleri uzun uğraşlar sonrası vazgeçirdi.Edinilen bilgiye göre, işsizlik ve maddi sorunlar yaşayan bir şahıs, intihar etmek için Yukarı Tekke olarak bilinen kayalıklara çıktı.

Arkadaşları şaka sandı, işsiz kaldığı için intihara kalkıştı

Sivas’ta kayalıklara çıkarak intihar etmek isteyen şahsı polis ekipleri uzun uğraşlar sonrası vazgeçirdi.
Edinilen bilgiye göre, işsizlik ve maddi sorunlar yaşayan bir şahıs, intihar etmek için Yukarı Tekke olarak bilinen kayalıklara çıktı. Arkadaşlarını arayarak intihar edeceğini söyledi. Ancak arkadaşları şaka yaptığı düşünerek dikkate almadı. Kayalıklarda gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin uzun süren çabalarının ardından M.Y. isimli şahıs polis ekipleri tarafından ikna edildi. M.Y.’nin maddi imkansızlıklar ve işsizlik dolayısıyla intihar etmek için kayalıklara çıktığı öğrenildi.
Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından M.Y., ifadesi alınmak üzere polis karakoluna götürüldü.

Arkadaşları şaka sandı, işsiz kaldığı için intihara kalkıştı

Arkadaşları şaka sandı, işsiz kaldığı için intihara kalkıştı

Arkadaşları şaka sandı, işsiz kaldığı için intihara kalkıştı

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