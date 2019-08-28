Arkadaşları tarafından darp edilen kişi öldü

Gaziantep’te arkadaşları tarafından darp edilen kişi, hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, 24 gün önce Şehitkamil ilçesine bağlı Sultan Selim Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, mahalledeki boş bir arazide sohbet eden 4 arkadaş, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle 33 yaşındaki Faruk Özçelik’i 3 arkadaşı darp etmeye başladı. Vücudunun çeşitli yerlerine aldığı darbelerle ağır yaralanan Özçelik’i kendisini darp eden arkadaşları, Şehitkamil Devlet Hastanesi acil servisine bırakıp kaçtı.

Hastanede tedaviye alınan Özçelik, 24 günlük yaşam mücadelesini bugün kaybetti. Özçelik’in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Otopsi işlemleri tamamlanan Özçelik’in cenazesi yakınlarına teslim edildi.

Özçelik’in ölümüne sebep olan 3 şüphelinin tutuklanıp cezaevine gönderildiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.



