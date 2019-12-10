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Arkadaşları, yangında hayatını kaybeden İbrahim Paşa’yı unutmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.12.2019 12:29 | Son Güncelleme

Antalya’nın Aksu ilçesinde bir müstakil evde çıkan yangında dumandan etkilenerek hayatını kaybeden zihinsel ve bedensel engelli 10 yaşındaki İbrahim Paşa Kaya’nın sınıfında bugün hüzün vardı.Arkadaşları İbrahim Paşa Kaya’yı unutmadı.

Antalya’nın Aksu ilçesinde bir müstakil evde çıkan yangında dumandan etkilenerek hayatını kaybeden zihinsel ve bedensel engelli 10 yaşındaki İbrahim Paşa Kaya’nın sınıfında bugün hüzün vardı.
Arkadaşları İbrahim Paşa Kaya’yı unutmadı. İbrahim Paşa’nın sınıfındaki sırasını çiçeklerle süsleyen öğrenci arkadaşları İbrahim Paşa Kaya’nın fotoğraflarını da masasına koyarak andılar.
Dün Aksu Kaymakamlığının kahvaltı davetine katılmalarından dolayı bugün ders başı yapan özel eğitim sınıfı öğrencileri, artık arkadaşları Paşa olmadan eğitim görecek. Kimi özel öğrenciler arkadaşları Paşa’nın öldüğünü anlarken kimileri de anlam veremedi.
Geçtiğimiz Cuma günü saat 15.00 sırasında Aksu ilçesi Karaçallı Mahallesi Sahil Caddesi üzerindeki müstakil bir evde çıkan yangın 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. Yangına kendi imkanlarıyla müdahale etmeye çalışan vatandaşlar içeride bulunan Aksu İlkokulu Özel Eğitim Sınıfları orta hafif sınıfı öğrencisi 10 yaşındaki İbrahim Paşa Kaya’yı dışarı çıkardı. Bacağında yanık bulunan ve dumandan etkilendiği belirlenen Kaya, hemen Aksu Semt Polikliniğine kaldırıldı ancak küçük çocuk burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. İbrahim Paşa Kaya’nın cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan incelemenin ardından Karaçallı Mahalle Mezarlığı’na defnedildi.

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