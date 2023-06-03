HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Arkadaşları “yanlış yaptın” deyince... İstanbul'da akılalmaz olay! Başka bir arkadaşına da...

Arkadaşları “yanlış yaptın” deyince... İstanbul'da akılalmaz olay! Başka bir arkadaşına da...

03.06.2023 13:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akılalmaz olay, Beyoğlu Dolapdere’de yaşandı. Edinilen bilgiye göre; alkol alan bir şahıs, eşinden boşandığı için kendisine “yanlış yaptın” diyen N.K. ve H. S. isimli 2 arkadaşını silahla vurdu. Havaya ateş de açarak kaçan şahıs, olaydan sonra bir başka arkadaşına ise kovanları toplattı. Dehşet anları kameralara yansırken, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polislerinin yakaladığı saldırgan ve arkadaşı, vurulan kişiler şikayetten vazgeçince serbest kaldı.

Arkadaşları “yanlış yaptın” deyince... İstanbul'da akılalmaz olay! Başka bir arkadaşına da...

Olay, geçtiğimiz Salı günü saat 03.30 sıralarında Beyoğlu Dolapdere’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir şahıs gece saatlerinde arkadaşları N.K. ve H. S. ile birlikte alkol almaya başladı. Aralarında sohbet ettikleri esnada şahsın arkadaşlarından biri kendisine, “Eşinden niye boşandın? Eşin iyi bir insandı, sen haksızsın” dedi.

AW905392_02

Bu sözlere sinirlenen şahıs, silahını çekip iki arkadaşını kalçalarından vurdu.

AW905392_04

Saldırının ardından şahıs havaya ateş açarak kaçtı.

AW905392_03

Dehşet anları kameralara anbean yansıdı.

AW905392_06

BAŞKA BİR ARKADAŞINA DA KOVANLARI TOPLATTI

Olay sonrası ihbar üzerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kalçasından yaralanan iki arkadaş, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, yaralıların ifadelerine başvurarak çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

BEYOĞLU ASAYİŞ POLİSİ SALDIRGANI YAKALADI

Yapılan çalışmalar sonucunda olay yerinde kovan bulamayan polis ekipleri, görüntüleri izlediğinde olaydan 1 saat sonra bir şahsın gelip kovanları topladığını tespit etti.

AW905392_07

Devam eden çalışmalarda saldırgan M.B. ve kovanları toplayan arkadaşı T.E., Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından olayda kullanılan silah ile birlikte kısa sürede yakalandı.

AW905392_09 (1)

YARALADIĞI ARKADAŞLARI ŞİKAYETTEN VAZGEÇTİ

Gözaltına alınarak emniyete götürülen iki şahıs, ifadelerinin alınması ve “kasten yaralama”, “genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması” ve “ateşli silahlar kanununa muhalefet” suçlarından adli işlem yapılarak adliyeye sevk edildi.

iç2

Ancak iki şahıs, silahla vurularak yaralanan iki arkadaşlarının şikayetten vazgeçmesi üzerine savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.

AW905392_10

(İHA)

image

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Antalya'da korku dolu anlar! Bıçağı boğazına dayadı, kimseyi yanına yaklaştırmadıAntalya'da korku dolu anlar! Bıçağı boğazına dayadı, kimseyi yanına yaklaştırmadı
Ve Meclis resmen açıldı! İlk yemin Bahçeli'denVe Meclis resmen açıldı! İlk yemin Bahçeli'den
'Hayatımda böyle şey görmedim' diyerek ilk kez anlattı!'Hayatımda böyle şey görmedim' diyerek ilk kez anlattı!
Anahtar Kelimeler:
İstanbul dolapdere

En Çok Okunan Haberler

Şimşek'in ardından Hafize Gaye Erkan'ın ismi konuşuluyor! Tarihe geçecek

Şimşek'in ardından Hafize Gaye Erkan'ın ismi konuşuluyor! Tarihe geçecek

Emekli bayram ikramiyesine zam gözüktü!

Emekli bayram ikramiyesine zam gözüktü!

Hakan Fidan, İbrahim Kalın, Mehmet Şimşek... O isimlere dair çarpıcı kulis

Hakan Fidan, İbrahim Kalın, Mehmet Şimşek... O isimlere dair çarpıcı kulis

Kemal Kılıçdaroğlu’ndan istifa çağrıları sonrası yeni açıklama

Kemal Kılıçdaroğlu’ndan istifa çağrıları sonrası yeni açıklama

Unuttuğu telefon için geldi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu

Unuttuğu telefon için geldi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu

Erdoğan'dan partililere Beylikdüzü sitemi: Halledemediniz

Erdoğan'dan partililere Beylikdüzü sitemi: Halledemediniz

İlginizi Çekebilir

Ev sahibi “Evimde fuhuş yapıyorsunuz” diyerek saldırdı

Ev sahibi “Evimde fuhuş yapıyorsunuz” diyerek saldırdı

Öğrencilerine cinsel ilişki oyuncağı satan dükkanların adresini verdi

Öğrencilerine cinsel ilişki oyuncağı satan dükkanların adresini verdi

Altınyıldız'dan İpekyol'a stilinize yeni bir soluk getirecek markaların ürünlerinde indirim

Altınyıldız'dan İpekyol'a stilinize yeni bir soluk getirecek markaların ürünlerinde indirim

Atlantik Okyanusu'nun dibinde 93 gün yaşadı! Şimdi 10 yaş gençleşti...

Atlantik Okyanusu'nun dibinde 93 gün yaşadı! Şimdi 10 yaş gençleşti...

Putin’in annesi olduğu iddia edilmişti! Hayatını kaybettiği açıklandı

Putin’in annesi olduğu iddia edilmişti! Hayatını kaybettiği açıklandı

Ayaklarınızı şımartın! Adidas'ın Cetra modeli indirimde, kaçırmayın

Ayaklarınızı şımartın! Adidas'ın Cetra modeli indirimde, kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.