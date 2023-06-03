Arkadaşları “yanlış yaptın” deyince... İstanbul'da akılalmaz olay! Başka bir arkadaşına da...

Olay, geçtiğimiz Salı günü saat 03.30 sıralarında Beyoğlu Dolapdere’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir şahıs gece saatlerinde arkadaşları N.K. ve H. S. ile birlikte alkol almaya başladı. Aralarında sohbet ettikleri esnada şahsın arkadaşlarından biri kendisine, “Eşinden niye boşandın? Eşin iyi bir insandı, sen haksızsın” dedi.

Bu sözlere sinirlenen şahıs, silahını çekip iki arkadaşını kalçalarından vurdu.

Saldırının ardından şahıs havaya ateş açarak kaçtı.

Dehşet anları kameralara anbean yansıdı.

BAŞKA BİR ARKADAŞINA DA KOVANLARI TOPLATTI

Olay sonrası ihbar üzerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kalçasından yaralanan iki arkadaş, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, yaralıların ifadelerine başvurarak çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

BEYOĞLU ASAYİŞ POLİSİ SALDIRGANI YAKALADI

Yapılan çalışmalar sonucunda olay yerinde kovan bulamayan polis ekipleri, görüntüleri izlediğinde olaydan 1 saat sonra bir şahsın gelip kovanları topladığını tespit etti.

Devam eden çalışmalarda saldırgan M.B. ve kovanları toplayan arkadaşı T.E., Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından olayda kullanılan silah ile birlikte kısa sürede yakalandı.

YARALADIĞI ARKADAŞLARI ŞİKAYETTEN VAZGEÇTİ

Gözaltına alınarak emniyete götürülen iki şahıs, ifadelerinin alınması ve “kasten yaralama”, “genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması” ve “ateşli silahlar kanununa muhalefet” suçlarından adli işlem yapılarak adliyeye sevk edildi.

Ancak iki şahıs, silahla vurularak yaralanan iki arkadaşlarının şikayetten vazgeçmesi üzerine savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.

(İHA)





