MAGAZİN

Arkadaşlarım değil kızlarım

MAGAZİN HABERLERİ  | 01.05.2018 10:51 | Son Güncelleme

Gösteri dünyasının ünlülerinin çocukları da en az onlar kadar ünlü. Çoğu kameralar karşısında dünyaya gelip öyle de büyüyorlar.

Bazıları da anneleri gibi kamera önünde bir kariyer tercih ediyorlar.

Ünlü anneler ve kızları

1 / 29

 Bazen öyle durumlar oluyor ki ünlü anneler kızlarıyla yan yana sokağa çıktıklarında arkadaş gibi görünüyorlar. İşte görenlere "sanki anne ile kızı değil de abla ile kardeşleri " dedirten ünlü anneler ve kızları.  
2 / 29

Hülya Avşar'ın kızı Zehra çoktan ünlü sanatçının boyunu geçti bile. Uzun süredir her gittiği yerde annesi kadar ilgi görüyor.
3 / 29

Hülya Koçyiğit'in kızı olarak tanınmıştı Gülşah Soydan Alkoçlar. Sonra evlenip iki kız çocuğu sahibi oldu. Şimdi kızları Aslışah ve Neslişah da en az Koçyiğit ve Gülşah Alkoçlar kadar ünlü.
4 / 29

Yeşim Salkım'ın büyük kızı Gizem çoktan evlendi. Annesi ve onun ikinci evliliğinden dünyaya gelen kardeşiyle çocuklar gibi eğleniyor kimi zaman.
5 / 29

Derya Baykal'ın kızları Derya ve Ferhan da ünlüler dünyasına adım attı.
6 / 29

Suna Yıldızoğlu'nun kızı Yasemin Allen da tanınmış bir oyuncu oldu.
7 / 29

Sibel Can, kızı Melisa'yı büyüttü.
8 / 29

Defne Samyeli'nin kızları Derin ve Deren anneleriyle arkadaş gibi.
9 / 29

Tuba Altıntop'un iki kızı da boyunu geçti.
10 / 29

Ahu Tuğba ve kızı Anjelik de anne ile kızdan çok kardeş gibi görünüyor.
11 / 29

Türkan Şoray'ın kızı Yağmur, sinema sektöründe kamera arkasını tercih etti.
12 / 29

Andie MacDowell'ın kızları güzellikte ünlü oyuncuyla yarışıyor.
13 / 29

Kim Basinger'ın kızı Ireland Baldwin'in ünü annesini geride bıraktı.
14 / 29

Diane Lane'in kızı kendisine ikiz kardeşi kadar benziyor.
15 / 29

Birbirine kopya kadar benzeyen bir başka ünlü anne ile kızı da Reese Witherspoon ile kızı Ava.
16 / 29

Cindy Crawfor'un kızı Kaia Gerber moda dünyasında fırtına gibi esiyor.
17 / 29

Demi Moore'un kızlarının şöhreti çoktan kendisini bile geçti.
18 / 29

Madonna'nın kızı Lourdes nereye giderse gitsin neredeyse annesinden daha çok ilgi çekiyor.
19 / 29

Lisa Rinna'nın kızları da gösteri dünyasında kariyer yapmaya başladı.
20 / 29

Yolanda Hadid'in kızları Bella ve Gigi çoktan annelerinin moda dünyasındaki tahtına oturdu bile.
21 / 29

Sylvester Stallone'nin karısı Jennifer Flavin eski bir model. O mesleği bıraktı ama yerini sırayla kızları alıyor.
22 / 29

Melanie Griffith'in kızı Dakota Johnson da oyunculuğu seçti.
23 / 29

Julianne Moore'un kızı kendisine ikizi kadar benziyor.
24 / 29

Lisa Bonet ile kızı Zoe Kravitz
25 / 29

Bir döneme damgasını vuran model Jerry Hall'un kızlarından Georgia May Jagger, moda dünyasında annesinin yerini aldı.
26 / 29

Georgia May'in ablası Elizabeth de ünlü bir model.
27 / 29

Vanessa Paradise'in kızı Lily Rose Depp, hem model hem de oyuncu oldu.
28 / 29

Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı da artık genç kız oldu.
29 / 29

Christie Brinkley'in kızı Sailor da annesi gibi model olmaya karar verdi.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
anneler ve kızları magazin

En Çok Okunan Haberler

Diriliş Ertuğrul'un başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan veda ediyor!

Diriliş Ertuğrul'un başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan veda ediyor!

Nevzat Demir Tesisleri’nde önemli bir olay yaşandı

Nevzat Demir Tesisleri’nde önemli bir olay yaşandı

Komutan skandalı! İhbar mektubu sonu oldu

Komutan skandalı! İhbar mektubu sonu oldu

Enes Batur'un Youtube'dan kazandığı para dudak uçuklatıyor!

Enes Batur'un Youtube'dan kazandığı para dudak uçuklatıyor!

İsrail ordusunun en çekici kadın askeri

İsrail ordusunun en çekici kadın askeri

Düzce'deki kazada şoke eden iddia: Kocasını eşi ihbar etmiş

Düzce'deki kazada şoke eden iddia: Kocasını eşi ihbar etmiş

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Toprak ve Maya büyüdü! Sokaklar bizim!

Toprak ve Maya büyüdü! Sokaklar bizim!

Büyük umutlarla başlamıştı! 4 bölüm dayanabildi

Büyük umutlarla başlamıştı! 4 bölüm dayanabildi

Şahan Gökbakar'ın 5 Milyon TL'lik yeni oyuncağı

Şahan Gökbakar'ın 5 Milyon TL'lik yeni oyuncağı

Müzisyen Galip Kayıhan evinde ölü bulundu

Müzisyen Galip Kayıhan evinde ölü bulundu

Bülent Ersoy’un ‘Ümit Hırsızı’ şarkısı bayramda çıkıyor

Bülent Ersoy’un ‘Ümit Hırsızı’ şarkısı bayramda çıkıyor

Mert Fırat: ‘Yatak ‘selfie’si değildir’

Mert Fırat: ‘Yatak ‘selfie’si değildir’

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.