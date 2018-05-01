Arkadaşlarım değil kızlarım

Bazıları da anneleri gibi kamera önünde bir kariyer tercih ediyorlar.
Ünlü anneler ve kızları
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Bazen öyle durumlar oluyor ki ünlü anneler kızlarıyla yan yana sokağa çıktıklarında arkadaş gibi görünüyorlar. İşte görenlere "sanki anne ile kızı değil de abla ile kardeşleri " dedirten ünlü anneler ve kızları.
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Hülya Avşar'ın kızı Zehra çoktan ünlü sanatçının boyunu geçti bile. Uzun süredir her gittiği yerde annesi kadar ilgi görüyor.
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Hülya Koçyiğit'in kızı olarak tanınmıştı Gülşah Soydan Alkoçlar. Sonra evlenip iki kız çocuğu sahibi oldu. Şimdi kızları Aslışah ve Neslişah da en az Koçyiğit ve Gülşah Alkoçlar kadar ünlü.
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Yeşim Salkım'ın büyük kızı Gizem çoktan evlendi. Annesi ve onun ikinci evliliğinden dünyaya gelen kardeşiyle çocuklar gibi eğleniyor kimi zaman.
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Derya Baykal'ın kızları Derya ve Ferhan da ünlüler dünyasına adım attı.
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Suna Yıldızoğlu'nun kızı Yasemin Allen da tanınmış bir oyuncu oldu.
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Sibel Can, kızı Melisa'yı büyüttü.
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Defne Samyeli'nin kızları Derin ve Deren anneleriyle arkadaş gibi.
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Tuba Altıntop'un iki kızı da boyunu geçti.
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Ahu Tuğba ve kızı Anjelik de anne ile kızdan çok kardeş gibi görünüyor.
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Türkan Şoray'ın kızı Yağmur, sinema sektöründe kamera arkasını tercih etti.
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Andie MacDowell'ın kızları güzellikte ünlü oyuncuyla yarışıyor.
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Kim Basinger'ın kızı Ireland Baldwin'in ünü annesini geride bıraktı.
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Diane Lane'in kızı kendisine ikiz kardeşi kadar benziyor.
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Birbirine kopya kadar benzeyen bir başka ünlü anne ile kızı da Reese Witherspoon ile kızı Ava.
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Cindy Crawfor'un kızı Kaia Gerber moda dünyasında fırtına gibi esiyor.
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Demi Moore'un kızlarının şöhreti çoktan kendisini bile geçti.
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Madonna'nın kızı Lourdes nereye giderse gitsin neredeyse annesinden daha çok ilgi çekiyor.
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Lisa Rinna'nın kızları da gösteri dünyasında kariyer yapmaya başladı.
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Yolanda Hadid'in kızları Bella ve Gigi çoktan annelerinin moda dünyasındaki tahtına oturdu bile.
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Sylvester Stallone'nin karısı Jennifer Flavin eski bir model. O mesleği bıraktı ama yerini sırayla kızları alıyor.
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Melanie Griffith'in kızı Dakota Johnson da oyunculuğu seçti.
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Julianne Moore'un kızı kendisine ikizi kadar benziyor.
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Lisa Bonet ile kızı Zoe Kravitz
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Bir döneme damgasını vuran model Jerry Hall'un kızlarından Georgia May Jagger, moda dünyasında annesinin yerini aldı.
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Georgia May'in ablası Elizabeth de ünlü bir model.
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Vanessa Paradise'in kızı Lily Rose Depp, hem model hem de oyuncu oldu.
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Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı da artık genç kız oldu.
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Christie Brinkley'in kızı Sailor da annesi gibi model olmaya karar verdi.
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