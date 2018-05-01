Arkadaşlarım değil kızlarım

Bazıları da anneleri gibi kamera önünde bir kariyer tercih ediyorlar.

Ünlü anneler ve kızları

1 / 29 Bazen öyle durumlar oluyor ki ünlü anneler kızlarıyla yan yana sokağa çıktıklarında arkadaş gibi görünüyorlar. İşte görenlere "sanki anne ile kızı değil de abla ile kardeşleri " dedirten ünlü anneler ve kızları.

2 / 29 Hülya Avşar'ın kızı Zehra çoktan ünlü sanatçının boyunu geçti bile. Uzun süredir her gittiği yerde annesi kadar ilgi görüyor.

3 / 29 Hülya Koçyiğit'in kızı olarak tanınmıştı Gülşah Soydan Alkoçlar. Sonra evlenip iki kız çocuğu sahibi oldu. Şimdi kızları Aslışah ve Neslişah da en az Koçyiğit ve Gülşah Alkoçlar kadar ünlü.

4 / 29 Yeşim Salkım'ın büyük kızı Gizem çoktan evlendi. Annesi ve onun ikinci evliliğinden dünyaya gelen kardeşiyle çocuklar gibi eğleniyor kimi zaman.

5 / 29 Derya Baykal'ın kızları Derya ve Ferhan da ünlüler dünyasına adım attı.

6 / 29 Suna Yıldızoğlu'nun kızı Yasemin Allen da tanınmış bir oyuncu oldu.

7 / 29 Sibel Can, kızı Melisa'yı büyüttü.

8 / 29 Defne Samyeli'nin kızları Derin ve Deren anneleriyle arkadaş gibi.

9 / 29 Tuba Altıntop'un iki kızı da boyunu geçti.

10 / 29 Ahu Tuğba ve kızı Anjelik de anne ile kızdan çok kardeş gibi görünüyor.

11 / 29 Türkan Şoray'ın kızı Yağmur, sinema sektöründe kamera arkasını tercih etti.

12 / 29 Andie MacDowell'ın kızları güzellikte ünlü oyuncuyla yarışıyor.

13 / 29 Kim Basinger'ın kızı Ireland Baldwin'in ünü annesini geride bıraktı.

14 / 29 Diane Lane'in kızı kendisine ikiz kardeşi kadar benziyor.

15 / 29 Birbirine kopya kadar benzeyen bir başka ünlü anne ile kızı da Reese Witherspoon ile kızı Ava.

16 / 29 Cindy Crawfor'un kızı Kaia Gerber moda dünyasında fırtına gibi esiyor.

17 / 29 Demi Moore'un kızlarının şöhreti çoktan kendisini bile geçti.

18 / 29 Madonna'nın kızı Lourdes nereye giderse gitsin neredeyse annesinden daha çok ilgi çekiyor.

19 / 29 Lisa Rinna'nın kızları da gösteri dünyasında kariyer yapmaya başladı.

20 / 29 Yolanda Hadid'in kızları Bella ve Gigi çoktan annelerinin moda dünyasındaki tahtına oturdu bile.

21 / 29 Sylvester Stallone'nin karısı Jennifer Flavin eski bir model. O mesleği bıraktı ama yerini sırayla kızları alıyor.

22 / 29 Melanie Griffith'in kızı Dakota Johnson da oyunculuğu seçti.

23 / 29 Julianne Moore'un kızı kendisine ikizi kadar benziyor.

24 / 29 Lisa Bonet ile kızı Zoe Kravitz

25 / 29 Bir döneme damgasını vuran model Jerry Hall'un kızlarından Georgia May Jagger, moda dünyasında annesinin yerini aldı.

26 / 29 Georgia May'in ablası Elizabeth de ünlü bir model.

27 / 29 Vanessa Paradise'in kızı Lily Rose Depp, hem model hem de oyuncu oldu.

28 / 29 Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı da artık genç kız oldu.