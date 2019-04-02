"Arkadaşlarım gibi koşmak, oynamak istiyorum"

MANİSA (AA) - AHMET BAYRAM - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yaşayan, doğuştan skolyoz (omurga eğriliği) hastası 12 yaşındaki Ali Savaş, başarısızlıkla sonuçlanan tedavi girişimlerine rağmen hayallerinden vazgeçmiyor.

Avşar Mahallesi'nde yaşayan Ali ve Şadiye Savaş çiftinin en küçük çocukları Ali'nin henüz 6 aylıkken tespit edilen omurga eğriliği yıllar geçtikçe arttı.

Ailesinin çocuklarına tedavi imkanı bulmak için farklı illerdeki hastanelere başvurmasına, yapılan 4 ameliyata rağmen başarılı sonuç alınamadı.

Oğlunu eğitim ve sosyal hayattan koparmamak için sürekli bir işte çalışamayan baba Ali Savaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İzmir, Manisa, İstanbul, Ankara ve Isparta'daki pek çok hastaneye başvurduklarını, İzmir'deki özel bir hastanede oğlunun 4 kez ameliyat edildiğini söyledi.

Son ameliyatın ardından kemiğin donma yaptığı ve tedavisinin başarılı olmadığının kendilerine söylendiğini dile getiren Savaş, tedavi ümitlerini yitirmediklerini kaydetti.

- "Okula düzenli gidip gelemiyor"

Savaş, oğlunun hastalığının ilerlediğini, büyüyen kemiğinin akciğerine baskı yapmaya başladığını ifade ederek, "Oğlum gittikçe kamburlaşıyor. Şu anda skolyoz ölçüsü 90'a yükseldi. Bu yüzden okula düzenli olarak gidip gelemiyor. Doğru düzgün nefes alamıyor. Okula götürüp getiriyorum, çantasını taşıyıp, sınıfına kadar çıkarıyorum." diye konuştu.