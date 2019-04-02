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"Arkadaşlarım gibi koşmak, oynamak istiyorum"

SAĞLIK HABERLERİ  | 02.04.2019 11:06 | Son Güncelleme

Manisa'da yaşayan doğuştan skolyoz hastası 12 yaşındaki Ali Savaş, yaşıtlarıyla koşup oynamanın hayalini kuruyor - Baba Ali Savaş: - "Oğlum gittikçe kamburlaşıyor. Skolyoz ölçüsü 90'a yükseldi. Bu yüzden okula düzenli olarak gidip gelemiyor. Doğru düzgün nefes alamıyor" - Ali Savaş: - "Okulda arkadaşlarım gibi koşmak, oynamak istiyorum, oyun oynarken çok yoruluyorum. Doktorum 'büyüyünce askere gidemezsin' dedi. Bu beni çok üzdü, iyileşmek istiyorum"

MANİSA (AA) - AHMET BAYRAM - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yaşayan, doğuştan skolyoz (omurga eğriliği) hastası 12 yaşındaki Ali Savaş, başarısızlıkla sonuçlanan tedavi girişimlerine rağmen hayallerinden vazgeçmiyor.

Avşar Mahallesi'nde yaşayan Ali ve Şadiye Savaş çiftinin en küçük çocukları Ali'nin henüz 6 aylıkken tespit edilen omurga eğriliği yıllar geçtikçe arttı.

Ailesinin çocuklarına tedavi imkanı bulmak için farklı illerdeki hastanelere başvurmasına, yapılan 4 ameliyata rağmen başarılı sonuç alınamadı.

Oğlunu eğitim ve sosyal hayattan koparmamak için sürekli bir işte çalışamayan baba Ali Savaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İzmir, Manisa, İstanbul, Ankara ve Isparta'daki pek çok hastaneye başvurduklarını, İzmir'deki özel bir hastanede oğlunun 4 kez ameliyat edildiğini söyledi.

Son ameliyatın ardından kemiğin donma yaptığı ve tedavisinin başarılı olmadığının kendilerine söylendiğini dile getiren Savaş, tedavi ümitlerini yitirmediklerini kaydetti.

- "Okula düzenli gidip gelemiyor"

Savaş, oğlunun hastalığının ilerlediğini, büyüyen kemiğinin akciğerine baskı yapmaya başladığını ifade ederek, "Oğlum gittikçe kamburlaşıyor. Şu anda skolyoz ölçüsü 90'a yükseldi. Bu yüzden okula düzenli olarak gidip gelemiyor. Doğru düzgün nefes alamıyor. Okula götürüp getiriyorum, çantasını taşıyıp, sınıfına kadar çıkarıyorum." diye konuştu.

Anne Şadiye Savaş da oğlu Ali'nin yürümekte dahi zorlandığını bildirerek, şöyle dedi:

"Ali, oyun oynayamıyor, nefes nefese kalıyor. Doktoru 'ileride akciğerine basınç yapabilir, o zaman daha tehlikeli' dedi. Şu an 12 yaşında ama hastalığı nedeniyle yaşına kimse inanmıyor. Kilo alamıyor ve gitgide zayıflıyor."

Skolyozun tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu belirten Savaş, bu konuda destek beklediklerini kaydetti.

- "Askere gidemeyeceğime çok üzüldüm"

İlkokul 3. sınıf öğrencisi Ali Savaş, hastalığının hayatını ve eğitimini olumsuz etkilediğini anlattı.

Hastalığı nedeniyle çok çabuk yorulmaktan şikayetçi olan Ali Savaş, "Okulda arkadaşlarım gibi koşmak, oynamak istiyorum, oyun oynarken çok yoruluyorum. Doktorum 'büyüyünce askere gidemezsin' dedi. Bu beni çok üzdü, iyileşmek istiyorum. En büyük hayalim arkadaşlarımla birlikte koşmak, oynamak ve öğretmen olmak. Okumak, iyileşmek ve çok çalışmak istiyorum."

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Anahtar Kelimeler:
Çocuk hastalık skolyoz tedavi

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