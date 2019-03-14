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"Arkadaşlarımız cepsiz ceket giydi"

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2019 23:24 | Son Güncelleme

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: - "Bütün kardeşlerimiz kollarını sıvadı, dünyanın başkenti kabul edilen İstanbul'u yeniden insanların huzur ve rahat içerisinde yaşayacakları bir belde haline getirmenin hazırlığını yapıyorlar"

İSTANBUL (AA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Bütün kardeşlerimiz kollarını sıvadı, dünyanın başkenti kabul edilen İstanbul'u yeniden insanların huzur ve rahat içerisinde yaşayacakları bir belde haline getirmenin hazırlığını yapıyorlar." dedi.

Karamollaoğlu, partisinin Esenler Dörtyol Meydanı'nda düzenlediği mitingde yaptığı konuşmada, 31 Mart'ın Esenler, İstanbul ve Türkiye için doğru istikamette atılan en güçlü adımlardan birisi olacağını söyledi.

Meydanda toplanan insanların coşkusu, heyecanını gördüğü için bu noktadaki inancının her geçen gün biraz daha pekiştiğini ifade eden Karamollaoğlu, Türkiye'nin beka sorunu olmadığını söyledi.

Hiçbir zaman teröre prim vermediklerini, hiçbir zaman teröristlerle iş birliği yapmadıklarını dile getiren Karamollaoğlu, şöyle konuştu:

"Bütün kardeşlerimiz kollarını sıvadı, dünyanın başkenti kabul edilen İstanbul'u yeniden insanların huzur ve rahat içerisinde yaşayacakları bir belde haline getirmenin hazırlığını yapıyorlar. Bu görev kendilerine tevdi edildiğinde hakikaten şartların ne kadar hızlı değişeceğini, konuların artık bu tip iftiralarla değil, doğrudan doğruya icraata nasıl yansıyacağını el birliğiyle göreceğiz. Hizmette kesinlikle partizanlık yapmayacağız, bu taahhüt ilk baştan itibaren verildi. Cepsiz ceket giydi arkadaşlarımız, dürüst olacağız, yemeyeceğiz, yedirmeyeceğiz. Bir zamanlar belediyelerin kapısına açılan ve başkalarının rahatsız olduğu o levhalar oraya asılmasa bile herkes bilecek ki rüşvet alan da veren de melundur. Biz buna fırsat vermeyiz."

Mitinge, Saadet Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Necdet Gökçınar, Esenler Belediyesi Başkan Adayı Tuğrul Yalçınkaya ile İstanbul İl Başkanı Abdullah Sevim de katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Saadet Partisi temel karamollaoğlu

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