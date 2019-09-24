Arkadaşların alacak anlaşmazlığı cinayetle bitti

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da aralarında alacak anlaşmazlığından husumet bulunan Suriyeli Muhammet Musa Hüseyin (18), arkadaşı Hasan Hasan tarafından tek bıçak darbesiyle öldürüldü.

Olay, saat 14.00 sıralarında Kepez ilçesi Şelale Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre aralarında alacak anlaşmazlığından husumet bulunan Suriye vatandaşı Muhammet Musa Hüseyin ile arkadaşı Hasan Hasan arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine yanında taşıdığı bıçağı çıkaran Hasan Hasan, Muhammet Musa Hüseyin'i göğüs bölgesinden bıçakla yaralayıp, kaçtı. Kan içinde yere yığılan Muhammet Musa Hüseyin, çağrılan ambulans ile özel bir hastaneye götürüldü. Aşırı kan kaybettiği belirtilen Muhammet Musa Hüseyin, hayatını kaybetti. Olay sonrası harekete geçen polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

